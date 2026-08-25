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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولكس فاجن تكشف عن السيارة "توكان" الجديدة للطرق الوعرة

فولكس فاجن توكان 2027
فولكس فاجن توكان 2027
عزة عاطف

كشفت شركة "فولكس فاجن" عن إطلاق شاحنتها المدمجة الجديدة “توكان”، والتي تعد أول شاحنة بيك آب تعتمد على منصة MQB الموديلارية للشركة، وذلك ضمن خطتها لتطوير المنتجات وتحديث أسطولها في البرازيل وأسواق أمريكا الجنوبية.

هندسة المنصة وتطوير نظام التعليق

أعادت الشركة تطوير منصة MQB الهيكلية لتتلاءم مع متطلبات الشاحنات والخلفيات الخدمية بدلاً من الاقتصار على السيارات المدمجة؛ حيث زودت توكان بنظام تعليق خلفي مخصص يعتمد على النوابض الصفائحية لرفع قدرة التحميل وتعزيز المتانة أثناء نقل الأحمال الثقيلة. 

وتوفر الشركة الشاحنة عبر 2 خيار للهيكل؛ الأول بكابينة فردية “روبوست” مخصصة للأعمال وتوفير مساحة تحميل أوسع، والثاني بكابينة مزدوجة “إكستريم” بلون أصفر كناري ومجهزة بتقنيات ووسائل راحة مخصصة للاستخدام اليومي والعائلي.

الاختبارات الميدانية وموعد الطرح

أكدت فولكس فاجن أن الشاحنة قطعت أكثر من 1.2 مليون ميل خلال مراحل التطوير والاختبارات الميدانية الشاملة مع العملاء، مما أثمر عن إجراء تعديلات مباشرة على نظام سحب الهواء ومنظومة التكييف لتلائم طبيعة الأجواء الحارة والظروف التشغيلية الشاقة. 

ومن المقرر وصول توكان إلى الأسواق البرازيلية في النصف الأول من عام 2027، دون وجود إعلان رسمي حتى الآن عن نية طرحها في الأسواق الأمريكية أو الأوروبية.

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