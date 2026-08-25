قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تريزيجيه يسجل .. تعادل مثير بين الرياض والشباب 3-3 في دوري روشن
القاهرة 38 وأسوان 44.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وغطاء الشبورة غدا الأربعاء
ماذا يفعل الزوج إذا تعرض لاعتداء من زوجته؟.. أمين الإفتاء يجيب
حزب جديد يهز اليمين الإسرائيلي.. ورئيسه يعلن: الهجرة هي الحل في غزة
إندونيسيا تستعد لاستقبال أول حاملة طائرات في تاريخها تزامناً مع الذكرى السنوية لتأسيس قواتها المسلحة
تصل لـ 44 بالجنوب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد انخفاض الحرارة
حبس إسماعيل دولار وآخرين بتهمة البلطجة 4 أيام على ذمة التحقيقات
أيمن عبدالغني لأوائل الثانوية الأزهرية: اجعلوا تفوقكم بداية لمسيرة من العطاء وخدمة الوطن
مجلس إدارة الأهلي يقبل اعتذار سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي عن الاستمرار في منصبه
الخارجية: مصر ملتزمة باتفاقية كامب ديفيد وحتى الآن الأمور تسير على ما يرام
الأهلي يعلن قبول اعتذار سعد شلبي
وزير الخارجية: سد النهضة قضية وجودية لمصر.. ولن نسمح بالمساس بمياه النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ماذا يفعل الزوج إذا تعرض لاعتداء من زوجته؟.. أمين الإفتاء يجيب

الخلافات الزوجية
الخلافات الزوجية
أحمد سعيد

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين يقول فيه: "زوجتي تعتدي عليّ بعد ما عاشت معايا 28 سنة.. أعمل إيه؟"، موضحًا أن ما تفعله الزوجة من اعتداء سواء باللفظ أو بالفعل أو بأي صورة من صور الإيذاء هو أمر غير جائز شرعًا.

ماذا يفعل الزوج إذا تعرض لاعتداء من زوجته؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الزوجة إلى حسن الخلق مع زوجها، مبينًا أن خير النساء هي التي تُدخل السرور على زوجها، كما جاء في الحديث الشريف، وهو ما يتنافى مع صور الاعتداء أو الإيذاء.

وأشار إلى أن الواجب على الزوجة في هذه الحالة هو التوبة إلى الله، والإحسان إلى زوجها، مؤكدًا أن رضا الزوج من أسباب دخول المرأة الجنة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا ماتت وزوجها راضٍ عنها دخلت الجنة.

وأضاف أن معالجة المشكلة لا تكون بالحلول المؤقتة، بل بفهم الأسباب الحقيقية وراء هذا السلوك، داعيًا الزوج إلى الجلوس مع زوجته والتحاور معها بهدوء لمعرفة الدوافع التي تدفعها لهذا التصرف.

وأكد أنه في حال عدم الوصول إلى حل من خلال الحوار، يمكن الاستعانة بأحد من أهل الزوجة يكون محل ثقة للتدخل والإصلاح، وإذا استمرت المشكلة، يمكن اللجوء إلى الجهات المختصة مثل دار الإفتاء المصرية، التي توفر لجانًا متخصصة للإصلاح بين الزوجين وحل النزاعات الأسرية.

الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء ماذا يفعل الزوج إذا تعرض لاعتداء من زوجته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

حسام وابراهيم حسن

بالأرقام.. راتب حسام حسن الجديد وتفاصيل عقود جهاز منتخب مصر حتى 2030

إسماعيل دولار

دفاع إسماعيل دولار يكشف مفاجأة في واقعة البلطجة وفرض السيطرة بالمقطم

ترشيحاتنا

مروان عطية

مروان عطية يحصد جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى بالدوري بتصويت الجماهير

البرازيلي "إندريك"

ريال مدريد يدرس إعارة البرازيلي "إندريك" مجدداً إلى ليون الفرنسي

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

الخطيب وياسين منصور وعبدالحفيظ يعقدون اجتماعا مع الجهاز الفني ولاعبي الأهلي

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | علاج جديد يعيد لون البشرة لمرضى البهاق.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد