اتحاد الكرة الهولندي يعين تشافي هيرنانديز مديرا فنيا للمنتخب حتى عام 2030

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم رسمياً عن تعيين الإسباني تشافي هيرنانديز مديراً فنياً للمنتخب الأول، وذلك خلفا لـ رونالد كومان الذي رحل عقب منافسات بطولة كأس العالم الأخيرة.

وأكد الاتحاد الهولندي - في بيان عبر الموقع الرسمي - أنه تم التعاقد مع هيرنانديز بعقد يمتد حتى بطولة كأس العالم 2030.

وأعرب تشافي عن سعادته الكبيرة بتولي المسؤولية، مؤكداً وجود ارتباط وثيق يجمعه بكرة القدم الهولندية ومدارسها التكتيكية التي تأثر بها طوال مسيرته كلاعب ومدرب، مشدداً على سعيه لتقديم أسلوب هجومي قائم على الاستحواذ والسيطرة الميدانية.

ومن جانبه، أوضح مدير كرة القدم بالاتحاد نايجل دي يونج، أن اختيار تشافي جاء بناءً على توافق رؤيته التدريبية مع هوية الكرة الهولندية وطموحات المرحلة المقبلة، على أن يتم استكمال تشكيل الجهاز المعاون بإضافة كوادر هولندية خلال الأسابيع القادمة.