قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تريزيجيه يسجل .. تعادل مثير بين الرياض والشباب 3-3 في دوري روشن
القاهرة 38 وأسوان 44.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وغطاء الشبورة غدا الأربعاء
ماذا يفعل الزوج إذا تعرض لاعتداء من زوجته؟.. أمين الإفتاء يجيب
حزب جديد يهز اليمين الإسرائيلي.. ورئيسه يعلن: الهجرة هي الحل في غزة
إندونيسيا تستعد لاستقبال أول حاملة طائرات في تاريخها تزامناً مع الذكرى السنوية لتأسيس قواتها المسلحة
تصل لـ 44 بالجنوب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد انخفاض الحرارة
حبس إسماعيل دولار وآخرين بتهمة البلطجة 4 أيام على ذمة التحقيقات
أيمن عبدالغني لأوائل الثانوية الأزهرية: اجعلوا تفوقكم بداية لمسيرة من العطاء وخدمة الوطن
مجلس إدارة الأهلي يقبل اعتذار سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي عن الاستمرار في منصبه
الخارجية: مصر ملتزمة باتفاقية كامب ديفيد وحتى الآن الأمور تسير على ما يرام
الأهلي يعلن قبول اعتذار سعد شلبي
وزير الخارجية: سد النهضة قضية وجودية لمصر.. ولن نسمح بالمساس بمياه النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة الهولندي يعين تشافي هيرنانديز مديرا فنيا للمنتخب حتى عام 2030

تشافي هيرنانديز
تشافي هيرنانديز
أ ش أ

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم رسمياً عن تعيين الإسباني تشافي هيرنانديز مديراً فنياً للمنتخب الأول، وذلك خلفا لـ رونالد كومان الذي رحل عقب منافسات بطولة كأس العالم الأخيرة.

وأكد الاتحاد الهولندي - في بيان عبر الموقع الرسمي - أنه تم التعاقد مع هيرنانديز بعقد يمتد حتى بطولة كأس العالم 2030.

وأعرب تشافي عن سعادته الكبيرة بتولي المسؤولية، مؤكداً وجود ارتباط وثيق يجمعه بكرة القدم الهولندية ومدارسها التكتيكية التي تأثر بها طوال مسيرته كلاعب ومدرب، مشدداً على سعيه لتقديم أسلوب هجومي قائم على الاستحواذ والسيطرة الميدانية.

ومن جانبه، أوضح مدير كرة القدم بالاتحاد نايجل دي يونج، أن اختيار تشافي جاء بناءً على توافق رؤيته التدريبية مع هوية الكرة الهولندية وطموحات المرحلة المقبلة، على أن يتم استكمال تشكيل الجهاز المعاون بإضافة كوادر هولندية خلال الأسابيع القادمة.

الاتحاد الهولندي لكرة القدم الإسباني تشافي هيرنانديز مديراً فنياً كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

حسام وابراهيم حسن

بالأرقام.. راتب حسام حسن الجديد وتفاصيل عقود جهاز منتخب مصر حتى 2030

إسماعيل دولار

دفاع إسماعيل دولار يكشف مفاجأة في واقعة البلطجة وفرض السيطرة بالمقطم

ترشيحاتنا

جهاز الاتصالات

إطلاق منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني (الهوية الرقمية) لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الرقمية عن بُعد وتعزيز السيادة الرقمية للدولة

جبال الألب الفرنسية

2026.. عام الانهيارات الصخرية

البرنامج التدريبي لتطوير مهارات التدريس في مجال القبالة

نقيب التمريض: نعيد إحياء شعبة القبالة بعد 8 سنوات.. ونعد كوادر وطنية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | علاج جديد يعيد لون البشرة لمرضى البهاق.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد