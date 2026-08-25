قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس إدارة الأهلي يقبل اعتذار سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي عن الاستمرار في منصبه
الخارجية: مصر ملتزمة باتفاقية كامب ديفيد وحتى الآن الأمور تسير على ما يرام
الأهلي يعلن قبول اعتذار سعد شلبي
وزير الخارجية: سد النهضة قضية وجودية لمصر.. ولن نسمح بالمساس بمياه النيل
الأوقاف تعلن نتيجة امتحانات طلاب الفرقة الثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن | اعرفها الآن
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
مدير الأزهر للفتوى: إطلاق منصة رقمية للأسرة المصرية وجوائز حج وعمرة للمتميزين
تضرر مئات المنازل.. إعصار يجتاح قرية فرنسية ويخلف عشرات المصابين
هدفه التصفية.. البرلمان العربي عن استهداف مقرات الأونروا في القدس
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة حول رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
100 ألف جنيه وعمرة.. شيخ الأزهر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية ويوجه لهم رسالة مؤثرة
هيلاري كلينتون تنتقد ترامب: استنزفنا ذخائرنا في إيران وأوقعنا أنفسنا في حفرة عميقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجلس إدارة الأهلي يقبل اعتذار سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي عن الاستمرار في منصبه

الدكتور سعد شلبي
الدكتور سعد شلبي
أ ش أ

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قبول اعتذار الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، عن الاستمرار في منصبه.

وقال مجلس إدارة الأهلي -في بيان مساء اليوم الثلاثاء- تقرر "قبول الاعتذار المقدم من الدكتور سعد شلبي عن الاستمرار في منصبه مديرا تنفيذيا للنادي الأهلي، اعتبارا من تاريخ اليوم 25 -8 -2026 مع توجيه خالص الشكر والتقدير له لما اضطلع به من مهام جليلة، وما بذله من جهود مخلصة، وما قدمه من إسهامات مؤثرة خلال فترة توليه المسؤولية".

وأضاف البيان، " لامانع من تعاون شركات النادي مع الدكتور سعد شلبي كمستشار استثماري وتجاري لشركات النادي الأهلي، وفقا للعروض المقدمة من تلك الشركات، والمرفقة بمحضر الجلسة، وأن لا تزيد مدة أي تعاقد ناتج عن هذه العروض في جميع الأحوال، مدة ولاية مجلس إدارة النادي الحالية، التي تنتهي في 2029، على أن تتولى كل شركة استكمال إجراءات التعاقد والحصول على موافقة مجلس إدارتها وفقا للقانون واللوائح المنظمة لها".

وتابع مجلس الإدارة "تكون التبعية الإدارية والفنية والمالية للدكتور سعد شلبي في مباشرة مهامه الاستشارية لمجالس إدارات الشركات المتعاقدة وحدها كل فيما يخص شركته، دون أن تكون له في هذا الشأن أي تبعية لمجلس إدارة النادي أو لرئيسه أو للإدارة التنفيذية للنادي".



 

مجلس إدارة النادي الأهلي الدكتور سعد شلبي مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

البنزين

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

الذهب

انخفض من أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

ترشيحاتنا

كايروكي

28 أغسطس.. لينا شاماميان بمكتبة الإسكندرية وكايروكي في العلمين الجديدة

حسن دنيا

تفاصيل الحالة الصحية للملحن حسن دنيا| خاص

رضا البحراوي

ع البحر.. رضا البحراوي يخوض تجربة غناء جديدة بالعلمين

بالصور

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد