مجلس إدارة الأهلي يقبل اعتذار سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي عن الاستمرار في منصبه

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قبول اعتذار الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، عن الاستمرار في منصبه.

وقال مجلس إدارة الأهلي -في بيان مساء اليوم الثلاثاء- تقرر "قبول الاعتذار المقدم من الدكتور سعد شلبي عن الاستمرار في منصبه مديرا تنفيذيا للنادي الأهلي، اعتبارا من تاريخ اليوم 25 -8 -2026 مع توجيه خالص الشكر والتقدير له لما اضطلع به من مهام جليلة، وما بذله من جهود مخلصة، وما قدمه من إسهامات مؤثرة خلال فترة توليه المسؤولية".

وأضاف البيان، " لامانع من تعاون شركات النادي مع الدكتور سعد شلبي كمستشار استثماري وتجاري لشركات النادي الأهلي، وفقا للعروض المقدمة من تلك الشركات، والمرفقة بمحضر الجلسة، وأن لا تزيد مدة أي تعاقد ناتج عن هذه العروض في جميع الأحوال، مدة ولاية مجلس إدارة النادي الحالية، التي تنتهي في 2029، على أن تتولى كل شركة استكمال إجراءات التعاقد والحصول على موافقة مجلس إدارتها وفقا للقانون واللوائح المنظمة لها".

وتابع مجلس الإدارة "تكون التبعية الإدارية والفنية والمالية للدكتور سعد شلبي في مباشرة مهامه الاستشارية لمجالس إدارات الشركات المتعاقدة وحدها كل فيما يخص شركته، دون أن تكون له في هذا الشأن أي تبعية لمجلس إدارة النادي أو لرئيسه أو للإدارة التنفيذية للنادي".





