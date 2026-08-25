لتشجيع العناصر الكفء..نائب محافظ الوادي الجديد يكرّم "مسئولي التدريب" و"أوائل البرامج التدريبية" بسقارة

قام محمد كجك نائب المحافظ، اليوم، بتكريم أوائل البرامج التدريبية من العاملين بالإدارة المحلية الذين حصلوا على مراكز متقدمة في برامج النصف الثاني من الخطة التدريبية التي تم تنفيذها بمركز التنمية المحلية بسقارة خلال الفترة من 4 يناير 2026 حتى 11 يونيو 2026، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الوادي الجديد، وتحت رعاية حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.

كما شمل التكريم مسئولي إدارة الموارد البشرية ومركز التدريب، وذلك لجهودهم الملموسة في متابعة البرامج التدريبية ودورهم الإيجابي في رفع كفاءة العاملين.

وثمّن كجك التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية ممثلة في مركز تدريب سقارة وبين المحافظات للنهوض بالعنصر البشري وتطوير المهارات الإدارية والقيادية للعاملين بالمحليات، مؤكدًا استمرار التعاون والاستفادة من العناصر الكفء للارتقاء بجودة العمل وتطوير آداء الإدارة المحلية بالمحافظة.