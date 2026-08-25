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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة حول رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

جمهورية مصر العربية
جمهورية مصر العربية
أ ش أ

رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، بقرار الولايات المتحدة رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فى خطوة من شأنها الإسهام في دعم جهود تحقيق الاستقرار في سوريا، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف المواتية لعودة سوريا إلى ممارسة دورها في محيطها العربي والدولي.

ودعت مصر -فى بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج- إلي مواصلة دعم الشعب السوري الشقيق خلال هذه المرحلة، بما يسهم في تمكين الدولة السورية من استعادة عافيتها وتعزيز مؤسساتها الوطنية، ويحفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشددت مصر على أن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام في البلاد والمنطقة، وأن تحقيق الاستقرار في سوريا يظل مرتبطًا بالاستمرار فى مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، والتعامل بصورة حاسمة مع إشكالية المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة السورية الوطنية على الاضطلاع بمسؤولياتها في صون أمن البلاد واستقرارها ، فضلا عن الاستمرار في اطلاق عملية سياسية شاملة، بمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، وبما يحفظ وحدة الدولة السورية وسيادتها.

جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الجمهورية العربية السورية الدول الراعية للإرهاب

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