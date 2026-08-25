تضرر مئات المنازل.. إعصار يجتاح قرية فرنسية ويخلف عشرات المصابين

ضرب إعصار قرية في جنوب غرب فرنسا، ما أسفر عن إصابة 41 شخصا وإلحاق أضرار بمئات المنازل، وفق ما أفادت السلطات.

وأعلنت السلطات الفرنسية حالة تأهب برتقالي بسبب العواصف في مساحات واسعة من جنوب غرب البلاد، فيما شهدت مناطق عدة انقطاعا في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل.

وفي مقاطعة أود، ألغى المسؤولون المرحلة الثالثة من سباق "فويلتا إسبانيا" للدراجات الهوائية الذي كان يقام في المنطقة، بعدما أجبرت عاصفة بَرَد الدراجين على الاحتماء.

وضرب الإعصار بقوة أشد قرية بوماس التي يبلغ عدد سكانها ألف نسمة ملحقا أضرارا بحوالى 300 منزل بحيث اقتلع أسطح بعضها.

وأرسل أكثر من 120 عنصر طوارئ إلى الموقع، وفق السلطات المحلية، ونُقل 15 مصابا إلى المستشفى من بينهم امرأة حامل أُصيبت عندما انهار منزلها عليها، كما قال زوجها لوكالة فرانس برس.

وأفاد هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية بأن سرعة الرياح وصلت إلى 117 كيلومترا في الساعة في قرية أركيت-أن-فال المجاورة.

وأدت العواصف التي اجتاحت جنوب فرنسا إلى اضطراب شبكة النقل إذ تسببت في تأخير حركة القطارات وإغلاق طرق، فضلا عن تأخير وإلغاء رحلات جوية في مطارات بوردو ومرسيليا ونيس وتولوز، وحتى في باريس الواقعة إلى الشمال، بحسب وزير النقل فيليب تابارو.

كذلك، قطعت الكهرباء عن 2800 منزل في 10 قرى وفق مسؤولين.

وتشهد فرنسا في المتوسط بضع عشرات من الأعاصير سنويا.