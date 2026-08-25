زيارة سرية.. مدير المخابرات الأمريكية يصل موسكو وأوكرانيا على الطاولة

أفادت وسائل إعلام أمركية بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمركية «CIA» جون راتكليف يزور موسكو، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة له إلى روسيا منذ توليه منصبه، بالتزامن مع تعثر المحادثات التي ترعاها واشنطن لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقلت «CBS News» عن مصادر مطلعة تأكيدها زيارة راتكليف، فيما أكد موقع «أكسيوس» المعلومات بشكل منفصل نقلًا عن مسؤول أمركي. ولم تصدر «CIA» أو البيت الأبيض تعليقًا فوريًا على الزيارة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاءت التقارير عن الزيارة بعد رصد بيانات تتبع الطيران طائرة عسكرية أميركية أقلعت صباح الثلاثاء من لاتفيا متجهة إلى مطار فنوكوفو في موسكو، بحسب موقع «فلايت رادار 24» المتخصص في تتبع الرحلات الجوية.

وتأتي زيارة راتكليف في وقت تواجه فيه الجهود الأمركية الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا صعوبات، بينما شهدت العلاقات الأمركية الروسية تطورًا لافتًا هذا الشهر مع إفراج موسكو عن جندي سابق في مشاة البحرية الأمركية كان محتجزًا لديها منذ عام 2022، وسط مخاوف بشأن حالته الصحية.

كما تأتي الزيارة في ظل استمرار الحرب مع إيران كأحد الملفات المطروحة في العلاقات بين واشنطن وموسكو، في وقت تواصل فيه روسيا، الحليفة لطهران، متابعة التطورات المرتبطة بالصراع.