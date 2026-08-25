بالدي يقرر الرحيل عن برشلونه

كشفت بعض التقارير الصحفيه عن تطورات صدام هانز فليك المدير الفني لبرشلونه واليخاندرو بالدي الظهير الايسر بعدما استبعد فليك لاعبه من مباراة التشي في الجولة الاولي من الدوري الاسباني

وأكدت تقارير صحفية أن بالدي قرر الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

و أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب كان يطمح لحجز مقعد أساسي ضمن تشكيل المدرب الألماني هانز فليك، لكن بعد تعاقد برشلونة مع جواو كانسيلو وجد ان القرار الانسب هو الرحيل

واضافت الصحيفة أن قرار فليك باستبعاده من مباراة إلتشي الماضية في الدوري الإسباني كان الامر الصادم الذي حسم القرار