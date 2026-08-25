تعرف على سر تأخر إعلان توتنهام صفقة انضمام مرموش

كشفت بعض التقارير الصحفيه عن سر تاخر اعلان صفقة انضمام عمر مرموش نجم مانشستر سيتي إلى توتنهام على سبيل الإعارة، لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن السبب وراء تاخر الاعلان الرسمي عن تعاقد توتنهام مع عمر مرموش من نادي مانشستر سيتي

وكان توتنهام قد اعلن اليوم الثلاثاء حصوله على خدمات اللاعب البرازيلي سافينيو من مانشستر سيتي

وقال الصحفي: "سافر سافينيو إلى لندن يوم السبت وتم الإعلان عن الصفقة اليوم، استغرق الأمر 4 أيام منذ الاتفاق الذي تم ليلة الجمعة، بعض الصفقات تتم بشكل سريع والبعض الآخر يستغرق وقتًا".

وأضاف: "حصل مرموش على الموافقة المبدئية للفحص الطبي يوم الإثنين بعد اتفاق شفهي، ولكنه لا يزال ينتظر تبادل الوثائق بين الناديين، لم يتم إتمام الصفقة رسميًا حتى ذلك الحين".

وواصل: “لذلك الإجابة على السؤال: مرموش ينتظر كما تنتظرون أنتم أيها المشجعون”.