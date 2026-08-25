من البحيرة.. النقاش ما زال مستمرا حول مستقبل الطب البيطري وأعباء المهنة

انطلقت بمحافظة البحيرة فعاليات اللقاء الثاني من جولات «صوت الطبيب البيطري»، التي تنظمها النقابة العامة للأطباء البيطريين، بمشاركة أطباء محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح، وبحضور الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتورة صفاء غربال، نقيب الأطباء البيطريين بالبحيرة، والدكتورة غادة حسين موسى، نقيب الأطباء البيطريين بالإسكندرية، والدكتور إسماعيل أبو غنيمة، عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، والدكتور ماجد فتحي يونس، وكيل وزارة الطب البيطري بالإسكندرية، والدكتورة إيمان راتب، مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، إلى جانب عدد من قيادات الطب البيطري والأكاديميين وأطباء المديريات والمعاهد البحثية، ونقباء المحافظات الثلاث وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

ويأتي اللقاء في إطار خطة النقابة العامة لتوسيع نطاق التواصل المباشر مع الأطباء بمختلف المحافظات، وفتح حوار موسع حول الملفات المهنية والنقابية والخدمية، والاستماع إلى مقترحات الأطباء واحتياجاتهم، إلى جانب استعراض ما تم اتخاذه من خطوات في الملفات التي تعمل عليها النقابة.

وأكد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن جولات «صوت الطبيب البيطري» تستهدف نقل النقابة العامة إلى الأطباء في محافظاتهم، وإتاحة مساحة مباشرة للحوار حول مختلف الملفات التي تخص المهنة والطبيب البيطري، مؤكدًا أن لقاء البحيرة يمثل المحطة الثانية في الجولة بعد اللقاء الذي جمع أطباء القليوبية والمنوفية.

وأضاف النقيب العام أن هذه اللقاءات تتيح عرض ما تم إنجازه في الملفات المهنية والخدمية، ومناقشة الملفات التي ما زالت قيد العمل، إلى جانب التعرف بصورة مباشرة على طبيعة القضايا والتحديات التي تواجه الأطباء في كل محافظة، بما يساعد على تحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن جولات «صوت الطبيب البيطري» ستتواصل تباعًا لتشمل جميع المحافظات الـ27، بهدف تعزيز التواصل بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وأعضاء الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن العمل النقابي لا يقتصر على طرح الملفات، وإنما يمتد إلى متابعتها والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية، وصولًا إلى نتائج ملموسة تخدم الأطباء والمهنة.

ويتضمن اللقاء جلسة حوار مفتوحة بين النقيب العام وأطباء محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح، يطرح خلالها الأطباء أسئلتهم ومقترحاتهم، وتتم مناقشة مختلف الملفات المهنية والنقابية والخدمية، بما يتيح الاستماع المباشر إلى أعضاء الجمعية العمومية والتعرف على أولوياتهم خلال المرحلة المقبلة.

وتواصل النقابة العامة للأطباء البيطريين، من خلال جولات «صوت الطبيب البيطري»، خطة التواصل الميداني مع الأطباء في مختلف المحافظات، في إطار توجه يستهدف تعزيز دور النقابة العامة في متابعة الملفات المهنية والخدمية والاستماع بصورة مباشرة إلى أعضاء الجمعية العمومية.

مستقبل الطب البيطري وأعباء المهنة

وخلال فعاليات اللقاء، أكدت الدكتورة صفاء غربال، نقيب الأطباء البيطريين بالبحيرة، أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف جهات الطب البيطري، بما يسهم في تطوير المهنة والاستماع إلى احتياجات الأطباء وطرح الحلول المناسبة للتحديات التي تواجههم.

ورحبت نقيب الأطباء البيطريين بالبحيرة بالحضور، مؤكدة أن اللقاء يمثل فرصة للتواصل المباشر بين جميع أطراف منظومة الطب البيطري، وأن تطوير المهنة لا يمكن أن يتحقق بشكل منفرد، وإنما يحتاج إلى تكامل الجهود وتبادل الرؤى والخبرات.

وقالت صفاء غربال: «مفيش حد بيطور لوحده ولا بيفكر لوحده»، مشيرة إلى أن المقترحات والأسئلة والمناقشات التي يطرحها الأطباء خلال هذه اللقاءات تمثل أساسًا مهمًا للوصول إلى ما تستهدفه النقابة من تطوير وتحسين واقع المهنة.

وأشادت بحرص الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، على عقد مثل هذه اللقاءات، مؤكدة أنها تتيح للأطباء طرح تساؤلاتهم ومقترحاتهم بصورة مباشرة، والاستماع إلى رؤى النقابة العامة بشأن مختلف الملفات.

ودعت نقيب الأطباء البيطريين بالبحيرة جميع المشاركين إلى التفاعل وطرح الأسئلة والمقترحات، مؤكدة أن النقيب العام وجميع قيادات النقابة حريصون على الاستماع إلى الأطباء والتفاعل مع رؤاهم، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية ونتائج تخدم المهنة وأطباءها.

وهنأت صفاء غربال الحضور بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، متمنية أن يكون اللقاء مثمرًا وأن تثمر المناقشات عن خطوات إيجابية تسهم في دعم وتطوير مهنة الطب البيطري.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل أبو غنيمة، عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، أن النقابة العامة للأطباء البيطريين تبذل جهودًا مستمرة لحل مشكلات الأطباء والدفاع عن مستقبلهم، مشيدًا بتحركات الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، وحرصه على متابعة مختلف الملفات المرتبطة بالمهنة وفرص العمل.

ورحب الدكتور إسماعيل أبو غنيمة بالنقيب العام للأطباء البيطريين، مؤكدًا أن حضوره إلى محافظة البحيرة يمثل إضافة مهمة للقاء، كما رحب بمديري الطب البيطري بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، ونقباء وأعضاء النقابات الفرعية، وأعضاء هيئة التدريس والأطباء المشاركين في اللقاء.

وأشار إلى الدور المهم الذي تقوم به كليات الطب البيطري في إعداد وتأهيل الأطباء، مؤكدًا أن الجامعات تتحمل مسؤولية تخريج أطباء بيطريين أكفاء قادرين على أداء رسالتهم وخدمة المجتمع، مثمنًا جهود أساتذة كليتي الطب البيطري بجامعتي دمنهور والإسكندرية في إعداد أجيال متعاقبة من الأطباء.

كما رحب بأطباء الطب البيطري العاملين في الإدارات والمعامل ومراكز البحوث والمراكز والوحدات البيطرية، مؤكدًا أن جميع هذه الجهات تمثل أجزاء أساسية في منظومة الطب البيطري.

وأشاد أبو غنيمة بجهود الدكتور مجدي حسن، قائلًا إنه حضر معه عددًا من اللقاءات في لجنة اتحاد الجامعات، ولمس عن قرب حرصه على متابعة مشكلات الأطباء البيطريين والعمل على حلها.

وأوضح أن تحركات النقيب العام تمتد إلى مختلف الجهات والمؤسسات التي ترتبط بمستقبل الطبيب البيطري، قائلًا: «كل ما تشمل كلمة طبيب بيطري، مجلس أعلى للصحة، مجلس أعلى للجامعات، البنك المصري، كل حاجة كلها متواجد فيها باستمرار عشان خاطر الدكتور البيطري وعشان مستقبلكم».

وأكد أن توفير فرص عمل جديدة للأطباء البيطريين يمثل أحد أهم الملفات التي يوليها النقيب العام اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه لمس ذلك بنفسه خلال مشاركته في عدد من اللقاءات.

وأضاف: «أهم حاجة عنده مستقبل أو يوجد فرص عمل جديدة للأطباء البيطريين»، مؤكدًا أن النقيب العام يسعى بكل الطرق إلى فتح آفاق جديدة أمام الأطباء وتحسين فرصهم المستقبلية.

ويأتي انعقاد اللقاء الثاني من جولات «صوت الطبيب البيطري» في إطار توجه النقابة العامة إلى توسيع دائرة الحوار المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، ومناقشة الملفات التي تمس مستقبل المهنة والطبيب البيطري، مع استمرار الجولة خلال الفترة المقبلة لتشمل مختلف محافظات الجمهورية.