لأول مرة في أفريقيا.. المجلس الصحي يعلن إطلاق "البورد المصري للطب البيطري"

أعلن الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، عن قرب إطلاق 5 أو 6 برامج لـ"البورد المصري للطب البيطري" خلال الشهرين القادمين، وذلك لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل الدولية حول

"الصحة الواحدة" التي نظمها المركز الدولي للصحة الواحدة بجامعة بدر بالقاهرة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور محمد لطيف أن المجلس الصحي المصري يولي اهتماما بالغا بمفهوم "الصحة الواحدة" من خلال دمج قطاع الطب البيطري ضمن القطاعات الصحية الأخرى ك (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، والتمريض)، مؤكدا أن هذا التكامل هو حجر الزاوية في المنظومة الصحية الحديثة.

البورد المصري للطب البيطري

واستعرض لطيف الخطوات التنفيذية التي اتخذها المجلس لدعم الكوادر البيطرية، مشيرا إلى البدء في تنظيم امتحانات مزاولة المهنة، بالإضافة إلى إتاحة "الأدلة الإرشادية" لقطاع الطب البيطري عبر الموقع الرسمي للمجلس الصحي المصري، لتكون مرجعا لجميع

الأطباء البيطريين داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

وكشف رئيس المجلس الصحي المصري أن برامج "البورد البيطري" الجديدة تم إعدادها بواسطة نخبة من كبار العلماء والأساتذة، بقيادة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، وبالتعاون مع خبراء من الجامعات والقوات المسلحة والشرطة.

وأعرب الدكتور محمد لطيف عن تقديره للدور الذي قام به الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، في إخراج مشروع المجلس الصحي المصري إلى النور وتحويله من مجرد ملفات إلى واقع ملموس يخدم المنظومة الطبية بكافة تخصصاتها.

كما أثنى على التعاون البناء مع جامعة بدر ونقابة الأطباء البيطريين في تنظيم هذه الفعاليات العلمية التي تسهم في تعزيز الأمن الصحي المصري.