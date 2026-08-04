سافرت بطريقة قانونية.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعدي سيدة ونجلها بالسب على طليقها

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى إحدى السيدات على طليقها بالسب بألفاظ إباحية وتحريض نجلها على سب والده وجده حال تواجدهما داخل أحد المطارات والزعم بتمكنهما من السفر دون الحصول على إذن من طليقها.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدة ونجلها الظاهرين بمقطع الفيديو (عاملة بمطعم ، ونجلها "سن 10" – مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط "تعمل بإحدى الدول العربية") ، حيث تبين أنها مُطلقه من والد الطفل (مقيم بدائرة المركز) بتاريخ 7/6/2020 ، وغادرت البلاد بتاريخ 1/ الجارى رفقة نجلها "بصورة قانونية" إلى ذات الدولة لعدم صدور أمر قضائى بمنع سفرهما ، حيث أنه لا يتم منع الأبناء من السفر رفقة أحد ذويهم إلا بناءً على قرار من الجهات القضائية المختصة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى التنسيق مع الجهات المعنية لضبط المذكورة.





