هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة

تتكرر مع كل زلزال قصص عن حيوانات بدت عليها علامات غير طبيعية قبل وقوع الهزة الأرضية، مثل نباح الكلاب بشكل متواصل، أو هروب الطيور، أو اضطراب سلوك القطط والماشية. ويثير ذلك تساؤلًا شائعًا: هل تستطيع الحيوانات بالفعل التنبؤ بالزلازل والكوارث الطبيعية؟

هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة

ويؤكد خبراء علوم الأرض أن هذا الاعتقاد لا يزال محل دراسة، إذ لم يثبت العلم حتى الآن وجود وسيلة تعتمد على سلوك الحيوانات للتنبؤ بالزلازل بدقة، رغم وجود ملاحظات تستحق البحث، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

هل تشعر الحيوانات بالزلازل قبل الإنسان؟

تشير بعض الدراسات إلى أن بعض الحيوانات قد تتمكن من استشعار الموجات الزلزالية الأولية، وهي موجات ضعيفة وسريعة تسبق الموجات الأكثر تدميرًا، بفارق زمني يتراوح بين ثوانٍ وعشرات الثواني حسب بُعد المنطقة عن مركز الزلزال.

وبسبب حساسية حواسها، قد تبدو الحيوانات مضطربة قبل أن يشعر الإنسان بالهزة الرئيسية، لكن هذا لا يعني أنها تتنبأ بالزلزال قبل ساعات أو أيام.

لماذا تتغير تصرفات بعض الحيوانات؟

يرى العلماء أن هناك عدة تفسيرات محتملة، منها:

استشعار الاهتزازات الأرضية الدقيقة التي لا يشعر بها الإنسان.

التقاط أصوات منخفضة التردد تصدر قبل أو أثناء النشاط الزلزالي.

الإحساس بتغيرات طفيفة في المجال الكهربائي أو المغناطيسي للأرض، وهي فرضيات لا تزال قيد الدراسة.

ملاحظة تغيرات في المياه الجوفية أو انبعاث بعض الغازات من باطن الأرض قبل بعض الزلازل.

لكن حتى الآن، لا يوجد دليل علمي قاطع يثبت أن أيًا من هذه العوامل يسمح للحيوانات بالتنبؤ المؤكد بالزلازل.

ما الحيوانات التي ارتبطت بسلوك غريب قبل الزلازل؟

هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة

رصدت تقارير من دول مختلفة تغيرات في سلوك عدد من الحيوانات قبل بعض الزلازل، منها:

الكلاب التي تنبح أو تعوي بشكل غير معتاد.

القطط التي تختبئ أو تحاول الهروب.

الطيور التي تطير بشكل جماعي ومفاجئ.

الأبقار والخيول التي تبدو شديدة التوتر.

الأسماك التي تتحرك بصورة غير طبيعية.

ورغم هذه الملاحظات، فإنها ليست ثابتة، كما أن هذه السلوكيات قد تحدث لأسباب أخرى مثل تغيرات الطقس أو الأصوات أو وجود مفترسات.

هل يمكن الاعتماد على الحيوانات في التنبؤ بالزلازل؟

هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة

الإجابة هي لا، وفقًا للمؤسسات العلمية. فلا توجد طريقة معتمدة تعتمد على مراقبة الحيوانات للتنبؤ بموعد أو مكان أو قوة الزلزال.

وتؤكد الهيئات الجيولوجية أن التنبؤ الدقيق بالزلازل قبل وقوعها بساعات أو أيام لا يزال غير ممكن علميًا حتى الآن، وأن أنظمة الرصد الحالية تعتمد على مراقبة النشاط الزلزالي والأجهزة الجيوفيزيائية، وليس على سلوك الحيوانات.

ماذا تفعل إذا لاحظت سلوكًا غريبًا للحيوانات؟

إذا لاحظت تغيرًا مفاجئًا في سلوك الحيوانات، فلا ينبغي اعتباره دليلًا على قرب وقوع زلزال، لأن لهذا السلوك أسبابًا عديدة. والأفضل دائمًا متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف تستعد للزلازل؟

ينصح الخبراء باتباع إجراءات السلامة بدلًا من الاعتماد على أي مؤشرات غير مؤكدة، وتشمل: