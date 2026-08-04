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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يقترب من مفاجأة مدوية.. طرابزون سبور يخطف الصفقة من بشكتاش

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

اقترب النجم المصري محمد صلاح من فتح صفحة جديدة في مسيرته الكروية، بعدما دخلت مفاوضات انتقاله إلى الدوري التركي مراحلها الأخيرة، عقب انتهاء رحلته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، وسط تطورات مفاجئة قلبت مسار الصفقة خلال الساعات الأخيرة.

وجاء رحيل صلاح عن "الريدز" بعد موسم شهد توترًا في علاقته مع المدير الفني الهولندي آرني سلوت، قبل أن يغادر الطرفان النادي الإنجليزي مع نهاية الموسم.

بشكتاش يتراجع بعد تعثر المفاوضات

وكانت تقارير صحفية تركية قد أكدت خلال الأيام الماضية اقتراب قائد منتخب مصر من الانضمام إلى بشكتاش، إلا أن المفاوضات بين الطرفين توقفت في اللحظات الأخيرة.

وبحسب مصادر مقربة من الملف، اصطدمت إدارة بشكتاش بالمطالب المالية التي قدمها رامي عباس، وكيل أعمال اللاعب، وهو ما أدى إلى تعثر المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي.

طرابزون سبور يدخل بقوة ويحسم الاتفاق

وفي المقابل، تحرك طرابزون سبور سريعًا لاستغلال تعثر المفاوضات، ونجح في التوصل إلى اتفاق مع محمد صلاح بشأن جميع البنود الشخصية والمالية.

وأكد موقع "Fanatik" التركي أن إدارة النادي أرسلت النسخة النهائية من العقد إلى رامي عباس، تمهيدًا لتوقيعها، بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

 

استعدادات لإعلان تاريخي

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي طرابزون سبور يعقدون اجتماعًا حاسمًا اليوم الثلاثاء، لوضع الترتيبات النهائية الخاصة باستقبال محمد صلاح، في حال إتمام الصفقة رسميًا.

وتشمل الخطة تجهيز مراسم استقبال جماهيرية كبيرة، إلى جانب إنهاء ترتيبات السفر، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التعاقد فور توقيع العقود ووصول النجم المصري إلى تركيا.

 

الخطوة الأخيرة قبل الإعلان الرسمي

وباتت الصفقة الآن في مراحلها الأخيرة، حيث ينتظر طرابزون سبور استكمال الإجراءات الرسمية فقط، في وقت يترقب فيه جمهور الكرة المصرية والتركية الإعلان عن الوجهة الجديدة لمحمد صلاح، الذي يستعد لخوض تحدٍ جديد بعد مسيرة تاريخية امتدت لسنوات داخل صفوف ليفربول.

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