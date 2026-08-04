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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لماذا الدوري التركي؟ 3 عوامل تقرب صلاح لخوض تجربته الجديدة

محمد صلاح
محمد صلاح
حسام الحارتي

تزايدت التكهنات خلال الفترة الأخيرة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، في ظل تقارير تربطه بإمكانية الانتقال إلى الدوري التركي، مدعومة بعدة عوامل قد تعزز هذا السيناريو.

ويأتي أول هذه العوامل في مشاركة نادي طرابزون سبور في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، بعد إنهائه الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري التركي، وهو ما يمنح صلاح فرصة الاستمرار في المنافسة القارية على المستوى الأوروبي.

أما العامل الثاني، فيتمثل في رغبة زوجته ماجي، التي تشير تقارير إلى أنها تفضل انتقاله إلى الدوري التركي، نظرًا لتشابه الأجواء المعيشية في تركيا مع تلك التي اعتادت عليها الأسرة خلال سنوات الإقامة في إنجلترا.

ويتمثل العامل الثالث في تفضيل صلاح، بحسب التقارير، مواصلة مشواره داخل الكرة الأوروبية، إذ يُقال إنه يرى أن الانتقال إلى الدوري التركي يمنحه فرصة للاستمرار في المنافسات الأوروبية، على عكس الدوري السعودي الذي تقتصر مشاركات أنديته الخارجية على البطولات الآسيوية.

النجم المصري محمد صلاح محمد صلاح الدوري التركي نادي طرابزون سبور الدوري السعودي

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