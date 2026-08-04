أزمة بين الملحن وشركة الإنتاج.. القصة الكاملة لإغلاق أغنية "أكثر" على يوتيوب

رغم مرور ما يقرب من 20 عام علي طرح أغنية" أكثر" للفنانة أصالة، إلا إنها عادت لتتصدر المشهد من جديد، ولكن هذه المرة بسبب أزمة بين شركة الإنتاج وملحن الأغنية تامر علي.

حيث طالب ملحن الأغنية تامر علي بتعويض 2 مليون جنيه مصري من شركة روتانا، وذلك لقيام الشركة بمنح تصريح لمطربة تركية تدعى Ebru Gündeş لغناء أغنية أكتر، علي الرغم من عدم الحصول على موافقته، مما أدى إلى إغلاق الأغنية علي موقع يوتيوب.

وطالب المستشار نزيه علي مسعود، محامي المحلن تامر علي ، الشركة بوقف بث الأغنية، وإلزامها بدفع مبلغ 2 مليون جنيه كتعويض، وتقدم الملحن بطلب للمحكمة بوقف بث الأغنية على يوتيوب والمنصات الإلكترونية.

أغنية أكثر من غناء الفنانة أصالة، وقد تم طرحها عام 2006، ضمن البومها حياتي.

أغنية أكثر من كلمات: الشاعر محمد رفاعي، ومن ألحان: الملحن تامر علي، وتم إصدارها في صيف عام 2006، وتحديدًا يزم 25 يوليو، وقد تم تصويرالكليب في العاصمة التشيكية ، بإدارة المخرج طارق العريان.