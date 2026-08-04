فى ذكري ميلادها .. محطات إنسانية وفنية فى حياة بهيجة حافظ

تحل اليوم ذكرى ميلاد بهيجة حافظ، والتي تعد واحدة من رائدات السينما المصرية، حيث ولدت فى مثل هذا اليوم لعام 1908.

من هي بهيجة حافظ؟

بهجية حافظ هي ممثلة ومخرجة وكاتبة وموسيقية مصرية، ولِدَت بحي محرم بك بمدينة الاسكندرية في عام 1908، وكان والدها هو إسماعيل محمد حافظ ناظر الخاصة السلطانية فى عهد السلطان حسن كامل وكان إبن خالتها هو إسماعيل صدقي الذي تولى منصب رئيس وزراء مصر.

تزوجت من أمير إيراني في عام 1925 ثم إنفصلا وعادت للاسكندرية ثم توفى والدها فانتقلت للعيش في القاهرة، وفي عام 1930 حصلت على دبلوم فى التأليف الموسيقى من كونسرفتوار باريس.

ألفت الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام التي شاركت بها، منها: (الضحايا، الاتهام، ليلى بنت الصحراء، ليلى البدوية، سلوى، زهرة السوق، السيد البدوي)، كما كانت تجيد العزف على البيانو وشاركت في عدد من العروض بمصاحبته، كما أسست أول نقابة للمهن الموسيقية في عام 1937.



وفي السينما، شاركت في بطولة عدد قليل من الأفلام، منها: (زينب، الضحايا، الاتهام، ليلى بنت الصحراء، زهرة السوق)، كما شاركت في إخراج فيلم (الضحايا) وأخرجت فيلم (ليلى بنت الصحراء) الذي شاركت كذلك في كتابة السيناريو له.