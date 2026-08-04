كل ما تريد معرفته عن" القصة الكاملة" قبل عرضه نهاية أغسطس

أعلنت منصة شاهد عن طرح الموسم الأول من مسلسل القصة الكاملة، يوم 28 من أغسطس الجاري.

مسلسل القصة الكاملة مكون عن 5 قصص منفصلة، وتعرض كل قصة في 3 حلقات فقط ، بفريق عمل مختلف، علي مستوى الكتابة والإخراج والتمثيل، والعمل مستوحي من بعض الجرائم الحقيقة التي هزت الرأي العام، وتناولها المخرج سامح سند في برنامجه القصة الكاملة.

تفاصيل القصة الكاملة:

القصة الأولي:

أولى قصص العمل ستحمل عنوان “لعبة جهنم”، من بطولة محمد فراج، وإخراج إسلام خيري.

والقصة مستوحاة من قضية التوربيني، أحد أخطر السفاحين المتسلسلين في مصر، والمتهم بقتل عدد من الأطفال.

القصة الثانية:



تحمل اسم “جريمة في الزمالك”، من بطولة صبا مبارك، وإخراج محمود عبد التواب.

القصة الثالثة:



والقصة الثالثة بعنوان “لم يحكِه عم بني مزار”، ومن بطولة أحمد عبد الوهاب.

وهي مستوحاة من مذبحة بني مزار الشهيرة، وهي من أكثر القضايا غموضًا في تاريخ الجريمة المصرية.

القصة الرابعة:

تحمل اسم “جنة إبليس”، من بطولة خالد نور النبوي.

القصة الخامسة:

وتختتم السلسلة بالقصة الخامسة، “الشياطين الثلاثة”من إخراج كوثر يونس.