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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء
أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء
أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع أسعار الكهرباء، يبحث كثير من الأشخاص عن طرق لتقليل استهلاك الأجهزة المنزلية للطاقة، وتأتي الغسالة في مقدمة الأجهزة التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الكهرباء عند استخدامها بشكل خاطئ. ويؤكد خبراء الأجهزة المنزلية أن بعض العادات اليومية قد ترفع قيمة فاتورة الكهرباء دون أن ينتبه إليها المستخدم.

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء 

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء 

وفي هذا السياق، أوضح المهندس محمد صلاح، خبير صيانة الأجهزة المنزلية، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الاستخدام الصحيح للغسالة لا يساهم فقط في خفض استهلاك الكهرباء، بل يساعد أيضًا على إطالة عمر الجهاز والحفاظ على كفاءته.

تشغيل الغسالة بحمولة قليلة

قال المهندس محمد صلاح إن تشغيل الغسالة بكمية ملابس قليلة من أكثر الأخطاء شيوعًا، لأن الجهاز يستهلك تقريبًا نفس كمية الكهرباء والمياه في كل دورة، سواء كانت الحمولة كاملة أو نصفها.

ونصح بتجميع الملابس وتشغيل الغسالة عند امتلائها بالكمية المناسبة، مع عدم تحميلها فوق طاقتها.

استخدام برامج الغسيل الساخنة باستمرار

وأوضح أن برامج المياه الساخنة تعد الأكثر استهلاكًا للكهرباء، لأن الغسالة تحتاج إلى تسخين المياه قبل بدء الغسيل.

وأشار إلى أن معظم الملابس اليومية يمكن تنظيفها باستخدام الماء البارد أو الفاتر، مما يقلل استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ.

الإفراط في استخدام المجفف

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء 

وأضاف أن تشغيل المجفف الكهربائي بعد كل غسلة يزيد من استهلاك الطاقة، خاصة خلال فصل الصيف.

وأوضح أن نشر الملابس في الهواء الطلق أو في مكان جيد التهوية يعد الخيار الأكثر توفيرًا للكهرباء.

تحميل الغسالة أكثر من اللازم

أكد خبير الصيانة أن وضع كمية كبيرة جدًا من الملابس داخل الحلة يرهق الموتور ويطيل زمن الغسيل، ما يؤدي إلى استهلاك كهرباء أكبر، بالإضافة إلى ضعف جودة التنظيف.

إهمال تنظيف فلتر الغسالة

وأشار إلى أن انسداد الفلتر يجعل الغسالة تعمل بكفاءة أقل، وقد يزيد مدة التشغيل واستهلاك الكهرباء.

وينصح بتنظيف الفلتر بشكل دوري وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.

تشغيل الغسالة في أوقات متفرقة

إذا كانت الأسرة تقوم بتشغيل الغسالة عدة مرات يوميًا بأحمال صغيرة، فإن ذلك يرفع استهلاك الكهرباء مقارنة بتشغيلها مرة واحدة بحمولة مناسبة.

عدم اختيار البرنامج المناسب

وأوضح المهندس محمد صلاح أن استخدام البرامج الطويلة مع الملابس الخفيفة يعد من الأخطاء الشائعة، إذ تستهلك هذه البرامج كهرباء ومياه أكثر من اللازم.

ولذلك يفضل اختيار البرنامج المناسب حسب نوع الأقمشة ودرجة اتساخ الملابس.

إهمال الصيانة الدورية

أكد أن تراكم الرواسب الكلسية وبقايا المنظفات داخل الغسالة يقلل من كفاءتها مع مرور الوقت، وقد يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء.

وينصح بإجراء دورة تنظيف شهرية باستخدام منظف مخصص أو الخل الأبيض وفقًا لتعليمات الشركة.

نصائح لتقليل استهلاك كهرباء الغسالة

قدم خبير صيانة الأجهزة المنزلية مجموعة من النصائح المهمة، تشمل:

  • تشغيل الغسالة بحمولة مناسبة.
  • استخدام برامج الغسيل الاقتصادية عند توفرها.
  • الاعتماد على الماء البارد في معظم دورات الغسيل.
  • تنظيف الفلتر ودرج المنظفات بانتظام.
  • تجنب الإفراط في استخدام المجفف الكهربائي.
  • إجراء صيانة دورية للغسالة للحفاظ على كفاءتها.
  • استخدام كمية المنظف الموصى بها، لأن الزيادة قد تؤثر في كفاءة الشطف وتطيل زمن التشغيل.

لماذا يهم الاستخدام الصحيح للغسالة؟

واختتم المهندس صلاح تصريحاته بالتأكيد على أن اتباع هذه الإرشادات لا ينعكس فقط على خفض فاتورة الكهرباء، بل يساعد أيضًا على الحفاظ على كفاءة الغسالة لسنوات، ويقلل احتمالات الأعطال المفاجئة وتكاليف الصيانة، خاصة مع الاستخدام المتكرر في المنازل.

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بالصور

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء
أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء
أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء

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