ظهرت الآن.. نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد علوم من العاملين بالحصة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظيفة معلم مساعد مادة "العلوم" من العاملين المستعان بهم للعمل بالحصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن النتيجة متاح باستخدام الرقم القومي ورقم التسجيل.

رابط نتيجه مسابقة معلم مساعد علوم

وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي

https://jobs.caoa.gov.eg

كما أعلن الجهاز فتح باب التظلمات لمدة أسبوعين اعتبارا من الغد، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.