هيفاء وهبى تخطف الأنظار بإطلالات جريئة | شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور جديدة لها .

تفاصيل إطلالات هيفاء وهبى

ظهرت هيفاء بفستان تايجر مجسم كشف عن رشاقتها وقوامها المتناسق، وأطلت بإطلالة أخرى بجيب قصير باللون الأخضر الغامق ونسقت معها شميز بنى ستان.

وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتعتمد هيفاء، في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.



