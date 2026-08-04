على شواطئ ميكونوس.. محمد صلاح يستمتع بعطلته قبل حسم مستقبله

يقضي النجم محمد صلاح إجازته الصيفية في جزيرة ميكونوس اليونانية، حيث ظهر في عدد من اللقطات المتداولة وهو يستمتع بأجواء البحر برفقة أصدقائه، مستغلًا فترة الراحة عقب نهاية الموسم.

محمد صلاح

وتأتي عطلة قائد منتخب مصر في وقت تتزايد فيه التكهنات حول مستقبله الكروي، وسط ترقب لحسم وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد ارتباط اسمه بعدة أندية في الأيام الأخيرة.

ورغم انتشار العديد من الشائعات، لم يصدر محمد صلاح أو ممثلوه أي إعلان رسمي بشأن مستقبله حتى الآن، بينما يواصل قضاء إجازته في اليونان قبل اتخاذ قراره النهائي.