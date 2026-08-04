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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات نورشيلاند الدنماركي لضم نجله من الأهلي

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل المفاوضات مع نورشيلاند الدنماركي لضم مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: نورشيلاند الدنماركي، تواصل معي بشكل شخصي من حسام الزناتي المدير الرياضي للنادي 

وأضاف: رفضت التدخل في المفاوضات بأي شكل وأرفض التدخل في أي شئ يخص مشوار مصطفى وطلبت منه التواصل مع الأهلي بشكل مباشر.

وأردف: بالفعل تواصل النادي الدنماركي مع الأهلي بسبب تبقى موسم واحد في عقد مصطفى شوبير مع الأهلي وعرضوا مليون دولار لكن النادي الأهلي رفض التفريط في اللاعب.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا :الأهلي رفض العرض ورفض فكرة التفريط في مصطفى شوبير حتى بأضعاف المبلغ المعروض وهو ما تسبب في فشل المفاوضات مبكرا.

مصطفى شوبير في تدريبات الأهلي

شارك مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، متابعيه عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة من داخل ملعب تدريبات الفريق، ظهر خلالها وهو يلتقط “سيلفي” بعد انتهاء إحدى الحصص التدريبية.

وظهر شوبير في الصورة بدون قميص، مستعرضًا جاهزيته البدنية ولياقته، فيما التقط الصورة داخل ملعب النادي الأهلي، في رسالة تعكس استعداده للموسم الجديد.

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا بين جماهير الأهلي، التي أشادت بالحالة البدنية للحارس، متمنية له التوفيق خلال منافسات الموسم المقبل.

أحمد شوبير نورشيلاند الدنماركي مصطفى شوبير النادي الأهلي الأهلي

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