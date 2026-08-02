أحمد حسن: الأهلي لم يتلقَّ أي عرض رسمي لضم مصطفى شوبير

كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مصدرًا داخل النادي الأهلي أكد عدم تلقي النادي أي عرض رسمي لشراء الحارس مصطفى شوبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي

وأوضح المصدر أن كل ما يتم تداوله في الفترة الأخيرة بشأن اهتمام بعض الأندية بضم شوبير لم يرتقِ إلى مرحلة العروض الرسمية، مؤكدًا أن إدارة الأهلي لم تتلقَّ أي مخاطبات رسمية بشأن اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن النادي لم يفتح حتى الآن ملف رحيل مصطفى شوبير، في ظل عدم وجود عروض رسمية تستدعي مناقشتها أو اتخاذ قرار بشأن مستقبله.