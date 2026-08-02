جهاد جريشة: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام سيراميكا.. وهذا كان رأيي داخل لجنة الحكام

كشف الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، عن موقفه من الجدل التحكيمي الذي صاحب مباراة الأهلي وسيراميكا، مؤكدًا أنه كان يرى أحقية الأهلي في الحصول على ركلة جزاء خلال اللقاء.

وقال جريشة، بحسب ما نقله الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، إن رأيه داخل لجنة الحكام كان واضحًا، موضحًا: “الأهلي استحق ركلة جزاء أمام سيراميكا، وده رأيي، وموجود ومثبت.”

وأضاف: “لكن في الآخر ده رأيي من ضمن خمسة، أنا واحد من ضمن خمسة في لجنة الحكام، وما ينفعش أطلع في الإعلام أقول أنا ضد اللجنة، لذلك التزمت الصمت.”

وتأتي تصريحات جريشة لتسلط الضوء على آلية اتخاذ القرارات داخل لجنة الحكام، مؤكدًا أن الرأي النهائي يصدر بشكل جماعي وليس بناءً على وجهة نظر فردية.



