الزمالك يواصل البحث عن مدير رياضي جديد.. وحسام الزناتي الأقرب لخلافة جون إدوارد

كشف الإعلامي أحمد حتحوت عن استمرار المنافسة على منصب المدير الرياضي بنادي الزمالك، مؤكدًا أن حسام الزناتي، نائب المدير الرياضي بنادي نوردشيلاند الدنماركي، أصبح الأقرب لخلافة جون إدوارد، بينما تراجع اسم محمد عادل صديق، المدير الرياضي للاتحاد السكندري، من قائمة المرشحين.

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وأوضح حتحوت أن مسؤولي الزمالك، وعلى رأسهم حسين لبيب، تواصلوا مع حسام الزناتي خلال اليومين الماضيين، وشهدت المحادثات شفافية كاملة بشأن أوضاع النادي، من بينها أزمة المستحقات، وعدم إبرام صفقات جديدة حتى الآن، وبداية المعسكر الإعدادي، مع التأكيد على رغبة الإدارة في الاستعانة بخبراته، رغم صعوبة رحيله عن ناديه الدنماركي في الوقت الحالي.

وأضاف أن محمد عادل صديق أبدى ترحيبه بفكرة تولي المنصب، لكنه اشترط مخاطبة إدارة الاتحاد السكندري بشكل رسمي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، في ظل تمسك النادي السكندري باستمراره لاستكمال مشروع الفريق، ليخرج اسمه من دائرة الترشيحات، بينما يبقى حسام الزناتي المرشح الأبرز لتولي منصب المدير الرياضي بالزمالك.