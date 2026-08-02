مصرع عامل إثر انهيار الرمال عليه خلال حفر خزان صرف صحي في المنيا

لقي شخص مصرعه بعدما انهارت عليه كميات من الرمال أثناء أعمال حفر خزان صرف صحي باحد النجوع بمركز سمالوط شمال المنيا، تم استخراج الجثة، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بانهيار الرمال على أحد العمال أثناء حفر خزان صرف صحي بعمق 5 امتار باحد النجوع التابعة لمركز سمالوط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمكنت القوات من انتشال الجثمان، وتبين وفاته، ويدعى امبارك . ص 40 عامًا، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي تحت تصرف جهات التحقيق لحين إنهاء الإجراءات القانونية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة ، وشيع اهالي النجع والمناطق المجاورة جثمان الشاب وسط حالة من الحزن الشديد .

