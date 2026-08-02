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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية: وزارة الإسكان بصدد إطلاق مراحل إضافية من مبادرة بيت الوطن للمصريين في الخارج

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي
البهى عمرو

 أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أننا نؤكد تقدير واهتمام الرئيس السيسي بكل ما يتعلق بشؤون المصريين في الخارج.

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة، أن  مؤتمر المصريين بالخارج يعكس أهميته لكونه منصة وطنية تجمع العقول المصرية من حول العالم مع الدولة.


وأوضح وزير الخارجية، أن هناك متابعة مباشرة لجهود وزارة الخارجية لتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وأؤكد التنسيق الكامل بين جهود أجهزة الدولة المختلفة لخدمة المصريين في الخارج.

وزارة الإسكان


وتابع وزير الخارجية: هناك العديد من المبادرات لزيادة استثمارات المصريين في الخارج داخل مصر، وأن وزارة الإسكان بصدد إطلاق مراحل إضافية من مبادرة بيت الوطن للمصريين في الخارج.

وكشف أن الحكومة تتابع كل ما يهم المصريين بالخارج، موضحًا أن الهدف من المؤتمر هو الاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

وأوضح أنه يطالب الجاليات المصرية بالخارج بالتنسيق فيما بينها، بما يساهم في تلبية احتياجات المصريين، والدفاع عن مصالحهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من الإجراءات والخدمات لصالح أبناء الوطن بالخارج.

وأكد أن رعاية المصريين بالخارج، والدفاع عن حقوقهم، وصيانة كرامتهم، وتسهيل الإجراءات الخاصة بهم، تعد مهمة وطنية، وتسعى الوزارة إلى تقديمها بأعلى كفاءة، من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، وبالتعاون مع مختلف الوزارات.

وأوضح أنه يتابع جميع الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لزيادة وتحسين الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.

وأشار إلى أن تحديد الأولويات يتم من خلال مؤتمر المصريين بالخارج، أو عبر الزيارات التي يجريها للخارج، مؤكدًا أن وزارة الخارجية تهتم بكل المقترحات التي يقدمها المصريون بالخارج، وأنه يتابع بنفسه مطالبهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف عن التوسع في رقمنة الخدمات القنصلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، موضحًا أن استخراج جواز السفر أصبح يستغرق أسبوعين بدلًا من عدة أشهر كما كان يحدث في السابق، بينما يتم استخراج شهادات الميلاد المميكنة خلال فترة تتراوح بين 3 و5 أيام.

وأضاف أنه تم التوسع في مكاتب التصديقات لتصل إلى 40 مكتبًا بدلًا من 15 مكتبًا، لتغطية مختلف المحافظات، فضلًا عن العمل على زيادة السيارات المتخصصة لخدمات التصديقات بالتعاون مع وزارة التخطيط.

وأعلن إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي للمصريين بالخارج، يتيح ميكنة المعاملات القنصلية، بدعم من وزارة الاتصالات، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة.

الإسكان وزارة الإسكان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية

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