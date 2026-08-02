وزير الخارجية: مظلة حماية اجتماعية للمصريين بالخارج تشمل تعويضات عن الفصل والترحيل

قال وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، سيكون هناك ورشة عمل مخصصة لقطاع التعليم سواء الأساسي أو العالي وجلسة عن الصحة النفسية وتعزيز الهوية والانتماء الوطني.

وأكمل خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمصريين بالخارج: نسعى إلى أن يشمل المؤتمر ونؤكد على التنسيق الكامل بين جهود أجهزة الدولة .

وأوضح أن العام الدراسي المقبل سيشهد إطلاق منصة تدريس المناهج المصرية باللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج

وشدد على أن هناك توجيهات رئاسية بمتابعة أي تأثيرات على المصريين بالخارج نتيجة التصعيد في المنطقة.

وأوضح انجاز مظلة حماية اجتماعية تضمن التعويض عن الفصل التعسفي وانهاء العقود والترحيل المفاجئ أو التعرض للإصابات الجسيمة، وتم زيادة التأمين إلى 250 ألف جنيه ونعمل على حماية المصريين بالخارج.