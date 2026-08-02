رئيس رابطة الأندية الإسبانية يُهاجم «إنفانتينو» ويطلب طرده من الفيفا

وجّه خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني انتقادات واسعة لـ إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”مُطالبًا برحيله بعد أزمة بيع حصص في كأس العالم.

وقال خافيير تيباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ أكس” يجب ألا يستمر إنفانتينو، إن سحب الفيفا لاقتراحها بخصخصة مسابقاتها خبر سار. لكن من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن هذا يحل مشكلة الحوكمة.

وواصل : لا ينبغي للاتحادات القارية، والروابط، والبطولات، واللاعبين... أن يكتفوا بهذا الانسحاب ويعتبروا الأمر منتهيًا. فالمسألة أعمق من ذلك بكثير.

وأكمل: هل نسينا بالفعل إلغاء البطاقة الحمراء بعد تدخل سياسي؟ والتحقيق الذي فُتح في الكونجرس الأمريكي، والذي طلب مثول جياني إنفانتينو أمامه بتهمة سوء سلوك جسيم؟ وسحب التهم في قضايا فساد تاريخية في الفيفا؟ والأسعار الباهظة لتذاكر كأس العالم؟ والقرارات الأحادية بشأن الرزنامة الدولية، والمسابقات الجديدة، والصيغ، التي اتُخذت دون حوار حقيقي واتفاق مع الأطراف المعنية؟

وأردف : لم تكن المشكلة يومًا مجرد اقتراح واحد، المشكلة تكمن في نموذج حوكمة يُركّز السلطة، ويُضعف الضوابط والتوازنات، ويُهمّش المتضررين مباشرة من قراراته.

وأكمل : لكل هذه الأسباب، أعتقد أنه لا ينبغي لجياني إنفانتينو الاستمرار في رئاسة الفيفا. يحتاج عالم كرة القدم إلى قيادة جديدة تُحدّث نظام الحكم، وتُعيد بناء المصداقية المؤسسية، وتُؤسس القرارات المستقبلية بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، مع تقييم دقيق لتأثيرها الرياضي والاقتصادي والاجتماعي، بدلاً من فرضها بشكل أحادي.

واختتم رئيس رابطة الدوري الإسباني قائلا : إن سحب أي مقترح لا يمحو كل ما حدث، بل هو مجرد غيض من فيض.