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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الصحافة الإسبانية: حمزة عبدالكريم يلعب دور رأس الحربة باقتدار ويذكرنا بـ ليفاندوفسكي

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
إسراء أشرف

خطف المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم أنظار الصحافة الإسبانية، بعدما قدم عرضًا مميزًا بقميص برشلونة في المواجهة الودية أمام برمنجهام سيتي، التي انتهت بالتعادل 2-2، قبل أن يحسمها الفريق الإنجليزي بركلات الترجيح.

وتصدر اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا عناوين العديد من الصحف الإسبانية، بعدما سجل هدفي برشلونة في اللقاء، ليؤكد جاهزيته ويترك انطباعًا قويًا في أولى مشاركاته مع الفريق الأول.

وأشادت صحيفة "آس" بما قدمه حمزة، مؤكدة أنه كان أبرز نجوم المباراة، واعتبرت أن المهاجم المصري نجح في فرض نفسه على الجهاز الفني بقيادة هانز فليك بفضل أدائه الهجومي المميز.

بدورها، سلطت صحيفة "إل باييس" الضوء على تألق اللاعب، مشيرة إلى أن هدفيه كانا أبرز أحداث المباراة.

فيما اعتبرت إذاعة "كادينا سير" أن حمزة لعب دور رأس الحربة باقتدار، وقدّم أداءً يذكر بما يقدمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

كما وصفت منصات إعلامية مقربة من برشلونة المهاجم المصري بأنه نجم اللقاء، بعدما قاد الفريق للعودة في النتيجة، مؤكدين أن ظهوره منح الجماهير والجهاز الفني مؤشرات إيجابية بشأن مستقبله مع الفريق الأول.

ولم تقتصر الإشادات على وسائل الإعلام، إذ أثنى المدرب هانز فليك على مستوى اللاعب عقب المباراة، مشيرًا إلى أن حمزة قدم الأداء الذي ينتظره من المهاجم الصريح، سواء من حيث التحركات أو استغلال الفرص أمام المرمى.

ويأمل حمزة عبد الكريم في مواصلة تقديم عروض قوية خلال فترة الإعداد، من أجل تعزيز فرصه في حجز مكان ضمن خطط برشلونة خلال الموسم الجديد.

حمزة عبدالكريم حمزة عبد الكريم برشلونة

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