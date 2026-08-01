تقارير: الأهلي يتفق مع إمام عاشور على تجديد عقده حتى 2030

اقترب إمام عاشور من تمديد عقده مع الأهلي، بعدما توصلت إدارة النادي إلى اتفاق مع اللاعب على الاستمرار داخل القلعة الحمراء حتى صيف 2030، وفقًا لتقارير صحفية.

وذكر موقع Africafoot أن الأهلي حسم موقفه النهائي بشأن مستقبل لاعب الوسط، بعد توقف المفاوضات مع اتحاد جدة السعودي، الذي كان يسعى للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح التقرير أن النادي السعودي لم ينجح في تلبية الشروط المالية التي وضعها الأهلي لإتمام الصفقة، بعدما تمسك النادي الأهلي بالحصول على 10 ملايين دولار دفعة واحدة، رافضًا مقترح السداد على أقساط.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الأهلي استغلت انتهاء ملف المفاوضات مع اتحاد جدة، ونجحت في التوصل إلى اتفاق مع وكيل إمام عاشور لتوقيع عقد جديد يمتد حتى يونيو 2030.

وأضاف أن العقد المنتظر يتضمن تحسينًا كبيرًا في المقابل المالي الذي يحصل عليه اللاعب، بما يعكس مكانته داخل الفريق، في ظل قناعة الإدارة بأهميته الفنية.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن تمسك الأهلي بتجديد عقد إمام عاشور يأتي في إطار الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، باعتباره أحد الركائز الرئيسية في مشروع النادي خلال السنوات المقبلة، رغم الاهتمام الذي يحظى به من أندية خارجية.