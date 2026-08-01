محافظ أسوان يهنئ الدكتور محمد عبد العزيز بمناسبة تكليفه للقيام بأعمال رئاسة جامعة أسوان

قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان خالص التهانى القلبية إلى الدكتور محمد عبد العزيز مهلل ، بمناسبة صدور قرار الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتكليفه للقيام بأعمال رئاسة جامعة أسوان .

ويأتى ذلك

فى ضوء دعم الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وتعزيز دور الجامعات فى تحقيق التنمية المستدامة .

تهنئة وتمنيات بالتوفيق

وتمنى المهندس عمرو لاشين دوام التوفيق والسداد للدكتور محمد عبد العزيز مهلل فى أداء مهام منصبه الجديد خلفاً للدكتور لؤى سعد الدين نصرت ، ليكون خير خلف لخير سلف ، وأن يوفقه الله لإستكمال مسيرة التطوير والإرتقاء بالمنظومة الجامعية بما يعزز من مكانة جامعة أسوان العلمية والأكاديمية، ويسهم فى إعداد الكوادر المؤهلة لخدمة الوطن .

تعاون مثمر بين المحافظة والجامعة



وأعرب محافظ أسوان عن إعتزازه بالتعاون الوثيق والبناء بين المحافظة والجامعة بإعتبارها بيت الخبرة العلمى والأكاديمى للمحافظة ، ودورها المحورى فى دعم خطط التنمية وتقديم الإستشارات العلمية والفنية فى مختلف القطاعات .

تكامل لدعم التنمية الشاملة

وأشار المحافظ إلى تطلعه لمواصلة التنسيق والتكامل مع جامعة أسوان خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم فى تنفيذ المشروعات التنموية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ورؤية أسوان 2040 للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



تعكس تهنئة محافظ أسوان للدكتور محمد عبد العزيز مهلل حرص المحافظة على دعم مؤسسات التعليم العالى، وتعزيز الشراكة مع جامعة أسوان، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة، والإستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية لخدمة أبناء زهرة الجنوب .