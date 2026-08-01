بيراميدز يواجه العربي الكويتي في ثالث وديات معسكر تركيا

كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن خوض فريق الكرة لمباراة ودية ثالثة في إطار معسكر الإعداد المقام حاليا في تركيا.

وأوضح هاني سعيد أن بيراميدز سيواجه نظيره العربي الكويتي في الرابعة والربع من مساء الثلاثاء المقبل بمدينة أرضروم التركية والتي يقيم بها الفريقان معسكر إعداد الموسم الجديد.

أشار المدير الرياضي إلى أن مباراة العربي الكويتي ستكون الودية الثالثة لنادي بيراميدز في معسكر الإعداد بتركيا بعد خوض مباراتي بيرسبوليس الإيراني، وألانيا سبور التركي، وتتبقى مباراة ودية أخرى يخوضها الفريق في معسكر الإعداد محدد لها يوم 8 أغسطس وسيتم الإعلان عن طرفها في الساعات المقبلة، وذلك قبل انتهاء المعسكر التركي والعودة إلى القاهرة لبدء مرحلة الإعداد الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على متابعة كافة ترتيبات المباريات المتبقية في معسكر الإعداد مع المدير الرياضي والمدير الفني بقيادة الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، والذي أبدى سعادته الشديدة بمثالية معسكر الإعداد التركي وأنه سيساعد الفريق في الوصول لأعلى شكل بدني وخططي قبل انطلاق الموسم الجديد.