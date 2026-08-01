تطورات جديدة في مستقبل خوان بيزيرا.. ووكيل اللاعب يتابع المفاوضات

كشفت تقارير إعلامية إماراتية عن اهتمام نادي العين الإماراتي بالتعاقد مع خوان بيزيرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وأكدت التقارير أن إدارة العين تتابع اللاعب عن كثب بعد المستويات التي قدمها مؤخرًا، حيث وضعت اسمه ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

وأضافت أن وكيل خوان بيزيرا يتابع تطورات المفاوضات بشكل مستمر مع الأطراف المعنية، في ظل وجود اتصالات ومناقشات بشأن مستقبل اللاعب، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وفي سياق متصل، يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، استعداداته للموسم الجديد، بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة عقب نهاية منافسات الموسم الماضي، ضمن خطة الإعداد التي تستهدف تجهيز الفريق بأفضل صورة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وقرر الجهاز الفني، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، إخضاع جميع اللاعبين لكشف طبي شامل، للاطمئنان على حالتهم الصحية واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة قبل بدء التدريبات الجماعية.

وتشمل الفحوصات الطبية قياسات بدنية واختبارات شاملة لجميع اللاعبين، بهدف تقييم جاهزيتهم ووضع برامج تدريبية تتناسب مع الحالة البدنية لكل لاعب، بما يضمن الوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية خلال فترة الإعداد.

كما يسعى الجهاز الفني إلى تقييم حالة اللاعبين العائدين من الإصابة، ومتابعة العناصر الصاعدة التي سيتم منحها الفرصة خلال المرحلة المقبلة، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية التي ستشهد التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية، ثم الانتقال إلى الجوانب الفنية والخططية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد والمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.