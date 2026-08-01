وزير الداخلية الفرنسي: لا حديث مطلقاً عن مغادرة إسبانيا لمنطقة شنجن

أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أنه «لا يوجد أي حديث مطلقاً» عن مغادرة إسبانيا لمنطقة شنجن، مشدداً على متانة التعاون بين باريس ومدريد في مجال إدارة الهجرة.
وقال نونيز، خلال إحاطة صحفية عُقدت على هامش متابعة حرائق الغابات في فرنسا: «لا، بطبيعة الحال، إسبانيا ليست مطالبة بمغادرة منطقة شنجن .. ليس لدينا أي سبب لطلب إجراء من هذا النوع»، ومؤكداً مجدداً: «نحن لا نطلب تعليق إسبانيا من فضاء شنجن، لتكن الأمور واضحة».
وسلط الوزير الضوء على مستوى التعاون الثنائي، قائلاً: «لدينا تعاون مهم مع إسبانيا»، مشيراً إلى أنه «عندما نقوم بتوقيف أشخاص، وهو ما يحدث بانتظام، يتم إعادة قبولهم في إسبانيا في 70% من الحالات»، وهو ما يعكس «تعاوناً جيداً جداً» بين البلدين.
ودعا نونيز إلى الإسراع في تطبيق الآليات الأوروبية المعتمدة، ولا سيما «ميثاق اللجوء والهجرة» الذي دخل حيز التنفيذ في 12 يونيو الماضي، منوهاً إلى أن فرنسا لا تزال بحاجة إلى بعض الأدوات القانونية لضمان تطبيقه الكامل.