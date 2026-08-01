تضرر غرفة المحرك في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف قبالة ليما في عمان

أعلنت هيئة بحرية بريطانية تلقيها تقريرا عن واقعة على بعد 11 ميلا بحريا شمال شرقي سواحل "ليما" في سلطنة عمان.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، تلقيها بلاغًا عن حادث يتعلق بناقلة نفط وقوات عسكرية في خليج عُمان، دون الكشف حتى الآن عن طبيعة الحادث أو هوية الأطراف المتورطة.

وفي بيان لها ؛ قالت الهيئة أنها تنصح جميع السفن العاملة في المنطقة بالاطلاع على أحدث المعلومات المتعلقة بالأمن البحري، والحفاظ على أعلى درجات الوعي بالتطورات في البيئة التشغيلية.

ويأتي هذا البلاغ في وقت يشهد فيه خليج عُمان ومضيق هرمز توترًا أمنيًا متصاعدًا، مع تسجيل سلسلة من الحوادث التي استهدفت سفنًا تجارية وناقلات نفط خلال الأشهر الماضية، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن سلامة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.