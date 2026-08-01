أول ظهور لـ هنادي مهنا بعد الطلاق.. طه دسوقي يشارك صورة من كواليس “خيال مريض”

شارك الفنان طه دسوقي جمهوره أحدث ظهور للفنانة هنادي مهنا، وذلك من كواليس العرض المسرحي “خيال مريض”، عبر خاصية “القصص” على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”.

كما نشر طه دسوقي صورة جمعته بزوجته إلى جانب أبطال المسرحية، وظهرت بينهم هنادي مهنا، في أول ظهور لها عقب إعلان انفصالها عن الفنان أحمد خالد صالح.

انفصال هنادي مهنا و أحمد خالد صالح

وكانت هنادي مهنا قد كشفت مؤخرًا، من خلال حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عن انتهاء علاقتها الزوجية بأحمد خالد صالح، موضحة أن الانفصال تم رسميًا منذ عام، وأنهما فضّلا عدم الإعلان عن الأمر إلا بعد مرور هذه الفترة، مؤكدة أن القرار جاء في إطار من الاحترام والمودة المتبادلة.

وتشارك هنادي مهنا حاليًا في بطولة المسرحية الكوميدية النفسية “خيال مريض”، إلى جانب عدد من النجوم، منهم هشام ماجد، ومحمد عبد الرحمن “توتا”، ونغم صالح، وأحمد الرافعي، ودينا دياب، ومحسن منصور، ووليد عبد الغني، والعمل يدور في إطار يجمع بين الكوميديا والتشويق النفسي