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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لحظات رعب.. انهيار منزل فوق مسجد بالدقهلية بعد دقائق من خروج المصلين

انهيار منزل
انهيار منزل
محمد بدران

شهدت قرية جصفا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، بعدما سقطت أجزاء كبيرة منه فوق مسجد مجاور عقب انتهاء صلاة الجمعة، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي، الذين هرعوا إلى موقع الحادث للاطمئنان على سلامة المصلين وسكان المنطقة.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أي وفيات أو إصابات، فيما تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ميت غمر، يرافقها رجال الحماية المدنية والجهات المختصة، إلى مكان الانهيار، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط العقار ومنع اقتراب المواطنين، حفاظًا على سلامتهم، لحين الانتهاء من أعمال المعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وباشرت الوحدات المحلية والأجهزة المختصة أعمال إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط، مع إجراء فحص شامل للمباني والعقارات المجاورة للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بالانهيار، إلى جانب متابعة الموقف ميدانيًا لحين الانتهاء من تأمين المنطقة بالكامل وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

انهيار منزل مسجد المصليين ميت غمر

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