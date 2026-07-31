رسميا.. نيوكاسل يونايتد يعلن رحيل مدربه هاو

أعلن نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة أن مدربه إيدي هاو استقال من منصبه، لينهي بذلك مسيرة استمرت خمس سنوات مع الفريق.

وقاد المدرب (48 عاما) نيوكاسل للفوز بأول لقب محلي كبير منذ 70 عاما، عندما أحرز كأس الرابطة عام 2025، كما قاد النادي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا عامي 2023 و2025 خلال فترته.

رحيل هاو

وقال هاو في بيان "بعد نحو خمس سنوات من تكريس حياتي وقلبي وروحي للنادي بطاقة لا تهدأ، أشعر أنه من مصلحتي ومصلحة النادي أن أستقيل وأستعيد طاقتي واحصل على قسط من الراحة".