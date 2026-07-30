إيدي هاو يرحل عن تدريب نيوكاسل ومدرب أهلي جدة يقترب من خلافته

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كشفت تقارير إنجليزية اليوم الخميس، عن اقتراب إيدي هاو مدرب نيوكاسل من مغادرة تدريب الفريق بأثر فوري، بعد خمسة مواسم قضاها رفقة الفريق.

وتعرض هاو لضغوط الموسم الماضي حيث أنهى نيوكاسل المركز ١٢ في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته ١٧ من ٣٨ مباراة.

وكانت آخر مباراة للمدرب البالغ من العمر ٤٨ عامًا، عندما خسر الفريق ٤-١ أمام بريستول سيتي في مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد أمس الأربعاء.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإنه من المتوقع أن يتم تعيين مدرب فريق أهلي جدة السعودي ماتياس يايسله خلفًا لإيدي هاو.

وانضم هاو إلى نيوكاسل في نوفمبر ٢٠٢١، بعد شهر من شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي للنادي.

وأشارت (بي بي سي) إلى أن هاو أبلغ النادي قراره في الرحيل قبل حوالي أسبوعين، وطلبت منه إدارة النادي إعادة النظر في قراره والاستمرار في قيادة النادي الموسم المقبل.

وتؤكد مصادر أن هاو لن يدرب أي نادي آخر عقب رحيله عن نيوكاسل وأنه سيأخذ فترة راحة من كرة القدم قبل أن يقرر خطواته التالية.