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بعد مصرعه غرقًا .. انهيار أب بخبر نجاح ابنه المتوفى في الثانوية العامة بكلمات مبكية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد مصرعه غرقًا .. انهيار أب بخبر نجاح ابنه المتوفى في الثانوية العامة بكلمات مبكية

الطالب المتوفي
الطالب المتوفي
محمد بدران

في مشهد مؤثر أثار حالة واسعة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كتب والد الطالب إبراهيم الحديدي، الذي لقي مصرعه غرقًا بشاطئ جمصة بمحافظة الدقهلية، منشورًا مؤلمًا هنأ خلاله نجله الراحل بمناسبة نجاحه في الثانوية العامة.

وعبر الأب عن فرحته بنجاح نجله رغم فقدانه، مؤكدًا أن ذكراه ستظل خالدة في قلبه، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ألف مبروك يا حبيب قلبي النجاح في الثانوية العامة، ناجح في الدنيا والآخرة إن شاء الله، ألف رحمة ونور عليك يا روح قلبي، عمري ما هنساك أبدًا يا قلبي".

ولاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، الذين عبروا عن حزنهم وتعاطفهم مع الأسرة، بعد أن تحولت فرحة النجاح إلى ذكرى مؤلمة بفقدان الابن.

وكان الطالب إبراهيم الحديدي قد لقي مصرعه غرقًا بشاطئ جمصة يوم الجمعة الماضية، في واقعة خيمت أجواؤها الحزينة على أهالي قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا، مسقط رأسه، حيث جرى تشييع جثمانه ودفنه وسط حالة من الانهيار والحزن بين أفراد أسرته وأبناء القرية.

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