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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

2 أغسطس استئناف محاكمة ياسمينا المصري بتهمة التشهير بالفنان أشرف زكي

أشرف زكي
أشرف زكي
رامي المهدي
نتيجة الثانوية العامة 2026

حددت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية جلسة 2 أغسطس، لنظر أولي جلسات استئناف الفنانة ياسمينا المصري على حكم حبسها شهر مع الشغل والنفاذ، و15 ألف جنيه غرامة و10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، بتهمة سب وقذف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.


 

خلال الجلسة حضر شعبان سعيد المحامي وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وادعي مدنيا بمبلغ 40 ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.


 

وقدم حافظة مستندات تتضمن ما نشر من قبل المتهمة، وما يمثله من إساءة للدكتور أشرف زكي، وقرر أن التهمة ثابتة عليها من خلال التحقيقات.


 

وطلب "سعيد توقيع اقصي عقوبة فى مواد الاتهام على المتهمة.


 

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز محاكمة الفنانة ياسمينا المصري، وذلك على خلفية اتهامها بنشر عبارات سب وقذف وتشهير بحق أشرف حسن زكي عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك لجلسة 27 يونيو للحكم.


 

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على الفنانة ياسمينا المصري، وذلك على خلفية اتهامها بنشر عبارات سب وقذف وتشهير بحق أشرف حسن زكي عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك.


 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به أشرف زكي إلى قسم شرطة النزهة، اتهم فيه الفنانة بنشر منشورات مسيئة عبر حساب يحمل اسم "Yasmina el masri"، تضمنت — وفقًا لما ورد في البلاغ — عبارات اعتبرها سبًا وإساءة وتشهيرًا بحقه.


 

وكشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات سابقة بين الطرفين، تتعلق باعتراض الفنانة على بعض القرارات المرتبطة بتصاريح العمل، إلى جانب خلافات بشأن مزاولتها النشاط الفني.


 

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بدائرة القسم، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة

محكمة استئناف ياسمينا المصري الفنانة ياسمينا المصري

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