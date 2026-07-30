خالد شنيكات: الصدمة التي حدثت لترامب ونتنياهو هى عدم انهيار إيران أو استسلامها

قال الدكتور خالد شنيكات، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة سحبت بالفعل أسلحة من مخزونها، مضيفا أن وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن إسرائيل ضربت إيران باكثر من 35000 صاروخ وقذيفة وهو عدد هائل فما بالك بالولايات المتحدة التي قصفت بقوة في الأيام الأولى وما زالت أيضا تقصف بقوة.

وأضاف خالد شنيكات خلال مداخلة هاتفية عبر إكسترا نيوز أن هذا بالتأكيد يؤدى إلى تراجع المخزون الاستراتيجي الأمريكي من السلاح، منوها أن علينا الأخذ بعين الاعتبار احتمال اندلاع مواجهة مع الصين بشأن تايوان، كما يوجد احتمالات لاندلاع حرب في مناطق أخرى فى العالم.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة استخدمت كميات هائلة من الصواريخ والقنابل التي ضربت بها إيران، ولكن المشكلة التي تواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتمثل في أنه كان يعتقد انه باستخدام هذا الكم الهائل هو ونتنياهو معا للصواريخ سيؤدي الى استسلام إيران أو انهيارها .

وتابع: ولكن الصدمة التي حدثت لترامب ونتنياهو هى عدم انهيار إيران أو استسلامها ، ولا زالت بشكل أو بأخر تمسك بورقة مضيق هرمز.

وأوضح أن ترامب بات يعتمد حاليًا على ضربات نوعية موضعية ترتبط بوجود بنك الأهداف والرد على أي هجمات إيرانية تستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، مع فرض حصار مطبق، والاعتماد على نتائج الحصار في الداخل الإيراني لدفع طهران إلى القبول بالمطالب الأمريكية.

وشدد على أن مدى قدرة إيران على الصمود في ظل هذه المعطيات سيظل العامل الأساسي والفارق في مسار الحرب والتهدئة في المنطقة.