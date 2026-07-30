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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: هناك نقص حقيقي في عدد صواريخ الدفاع الجوي الهجومية الأمريكية

الدكتور خالد شنيكات
الدكتور خالد شنيكات
شيماء جمال
نتيجة الثانوية العامة 2026

قال الدكتور خالد شنيكات، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك أمرين بشأن مخزون الولايات المتحدة من الصواريخ، مشيرا الى أن "الموقف الرسمي وعلى لسان ترامب يرفض فكرة انه يوجد مشكلة في الصواريخ سواء عددها أو نوعيتها الموجودة لدى الولايات المتحدة وأنه لديه مخازن كثيرة من السلاح ويستطيع ان يستمر فى الحرب إلى ما يشاء الله".

وأضاف الدكتور خالد شنيكات خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز أن "التسريبات الاعلامية وبعضها يكون من مصادر شبه رسمية أو رسمية تتحدث عن نقص حقيقي في عدد الصواريخ الدفاع الجوي الهجومية، بمعنى انه يوجد تراجع في مخزون الولايات المتحدة للسلاح لهذه الأسلحة".

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الحكم على هذا الأمر يكون من خلال مجريات الحرب، منوها أنه يبدو أن الضربات الامريكية غير مستمرة بمعنى ان آخر الضربات التي كانت مكثفة في بداية الايام الاولى او الاسابيع الاولى للحرب تراجعت وتم الاعتماد على ضربات مركزة موضوعية.

وأشار إلى أن ذلك قد يرجع إلى احتمالين، الأول وجود مشكلة فعلية في السلاح، والثاني أن استمرار الضربات المكثفة قد يقود إلى عمليات برية.

وأضاف: يبدو أن ترامب يخوض حربا يعتمد فيها بدرجه اكبر على الضربات الجوية ثم يذهب للمفاوضات لان المزيد من الضغط والتدمير في المحافظات الايرانية، قد يدفع الحكومة الايرانية من وجهة نظره الى التفاوض وفقا للشروط التي يطلبها ترامب او يقوم بشن ضربات بين الحين والاخر عند تجدد بنك الأهداف.

ولفت إلى أن هذه الضربات ترتبط أيضًا بوجود أهداف حقيقية على الأرض، إلى جانب تغير تمركز منصات الصواريخ الإيرانية وتحولها إلى منصات متحركة.

الضربات الأمريكية الصواريخ ترامب الحرب الأسلحة

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