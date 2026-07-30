فتاوى وأحكام

هل الصلاة على النبي لتذكر ما نسيته بدعة؟

هل يشترط الوضوء لذكر الله بعد الصلاة؟

هل يلتقي الموتى ويتزاورون بعد الوفاة؟

نشر “صدى البلد” مجموعة من الأخبار والفتاوى الدينية التي بينتها دار الإفتاء، وكشفت عن أحكامها الفقهية خلال الساعات الماضية.

ردت دار الإفتاء على تساؤل ورد إليها من أحد المتابعين حول “حكم الاعتياد على الصلاة على النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- عند نسيان أمرٍ ما؛ بقصد استرجاعه وتذكّره، وذلك بعد أن تعرّض صاحب السؤال لاتهام من البعض بأن هذا الفعل يُعد من البدع”.

وأوضحت الدار عبر منصتها الرسمية، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل مشروع ومستحب في كل وقت، ولا يقتصر فضلها على موطن دون آخر، بل يُندب الإكثار منها في مختلف الأحوال والأزمنة، لما لها من مكانة عظيمة وأثر طيب في حياة المسلم.

استحباب الصلاة على النبي

وبيّنت دار الإفتاء أن من بين المواضع التي أكد العلماء استحباب الصلاة على النبي فيها: عند نسيان شيءٍ ما، حيث يُرجى أن تكون سببًا في استحضار ما غاب عن الذهن، مستندة في ذلك إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من توجيهٍ يدل على هذا المعنى، إذ أرشد إلى الإكثار من الصلاة عليه عند تعذر تذكّر الحديث، لما في ذلك من بركة تعين على استرجاعه.

وأضافت الدار أن عددًا من علماء الفقه أشاروا إلى هذا الحكم بوضوح، ومنهم الإمام ابن عابدين الذي ذكر في كتابه "رد المحتار" أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحبة في كل وقتٍ لا يوجد فيه مانع، كما نص العلماء على استحبابها في مواضع متعددة، من بينها حالة نسيان الإنسان لشيءٍ معين، باعتبارها من الوسائل التي يُرجى بها التوفيق واستعادة ما فاته.

وأكدت دار الإفتاء أن الاعتياد على هذا الفعل لا يحمل أي شبهة بدعة كما يروج البعض، بل هو داخل في عموم الأعمال المشروعة التي حثّ عليها الشرع، مشددة على ضرورة تحري الدقة في إطلاق الأحكام، وعدم التسرع في تبديع الأفعال التي لها أصل معتبر في أقوال العلماء وتراثهم الفقهي.

واختتمت الدار توضيحها بالتأكيد على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم القربات التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، لما فيها من الأجر والثواب، فضلًا عن آثارها الإيمانية والنفسية التي تعين على الطمأنينة وحضور الذهن.

حسم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الجدل حول حكم اشتراط الطهارة عند أداء الأذكار عقب الصلاة المفروضة، وذلك ردًا على سؤال ورد إليه من أحد المواطنين بشأن ما إذا كان يلزم الوضوء للإتيان بالأذكار بعد الانتهاء من الصلاة.

وأوضح المفتي أن الأفضل والأكمل للمسلم أن يكون على طهارة عند ختم صلاته بالأذكار، نظرًا لما يحمله هذا الذكر من مكانة عظيمة وأجر كبير، ولأن المصلي يختتم عبادته بذكر الله، فيكون من المناسب أن يظل على نفس حالة الطهارة التي كان عليها أثناء الصلاة.

وأشار إلى أن الالتزام بالوضوء في هذه الحالة يعد من باب الاستحباب وليس الوجوب، مؤكدًا أن من أتى بالأذكار وهو على غير وضوء فلا إثم عليه ولا حرج، لأن الطهارة ليست شرطًا لصحة الذكر، وإنما هي من الكمالات التي يُستحب للمسلم الحرص عليها.

وأكد مفتي الجمهورية أن ذكر الله تعالى من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، لما له من فضل كبير وأثر بالغ في حياة المسلم، حيث يبعث الطمأنينة في النفس ويزيد من القرب إلى الله عز وجل، كما أنه سبب لنيل الأجر والثواب العظيم.

وبيّن أن النصوص القرآنية جاءت مؤكدة على أهمية الإكثار من ذكر الله، حيث أثنى الله سبحانه وتعالى على الذاكرين والذاكرات، ووعدهم بالمغفرة والأجر الكبير، كما دعا المؤمنين إلى دوام الذكر في مختلف الأوقات، لما فيه من خير وبركة في الدنيا والآخرة.

أفضل الأعمال منزله وأحبها عند الله..كما أوضحت السنة النبوية الشريفة المكانة الرفيعة لذكر الله، حيث وردت العديد من الأحاديث التي تبين فضله، ومن بينها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن أن ذكر الله يعد من أفضل الأعمال وأعلاها منزلة عند الله، بل يفوق في فضله كثيرًا من الأعمال الأخرى، لما يحمله من أثر عظيم في تزكية النفس ورفع الدرجات.

واختتم المفتي حديثه بالتأكيد على أن المسلم ينبغي له أن يحرص على الإكثار من ذكر الله في كل وقت وحين، سواء كان على طهارة أو غير طهارة، مع التأكيد على أن المحافظة على الوضوء عند الذكر بعد الصلاة تمثل الحالة الأكمل والأفضل لمن استطاع إلى ذلك سبيلًا.

هل يتقابل الموتى ويتزاورون بعد الوفاة؟سؤال فتح باب الجدل مجددًا حول طبيعة الحياة في عالم البرزخ، وهو العالم الغيبي الذي يفصل بين الدنيا والآخرة، حيث كشف الدكتور ، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، عن رؤية شرعية متكاملة لهذه القضية، مستندًا إلى نصوص وآثار وردت عن العلماء.

وأوضح عاشور أن أول ما يجب إدراكه هو أن قوانين عالم البرزخ تختلف تمامًا عن قوانين الحياة الدنيا، فلا يجوز قياس ما يحدث بعد الموت على ما نعيشه الآن، مؤكدًا أن هذا العالم تحكمه قدرة الله المطلقة التي لا تخضع للمعايير البشرية المعتادة.

وأشار إلى أن هناك عددًا من الآثار التي تناولت مسألة تزاور الموتى، حيث ورد في بعض كتب السنة مثل سنن البيهقي وغيرها من المصادر، ما يفيد بأن الأرواح قد تتلاقى وتتزاور، مستشهدًا بأثر يُروى فيه: “إذا ولى أحدكم كفن أخاه فليحسنه فإنهم يتزاورون فيه”، وهو ما يعكس تصورًا لدى عدد من العلماء بإمكانية وجود تواصل بين الأرواح في هذا العالم الغيبي.

وشدد على أن إنكار هذه المسألة غالبًا ما يأتي نتيجة محاولة إخضاعها لمنطق الدنيا، وهو أمر غير دقيق، لأن الغيبيات لا تُدرك بالعقل المجرد فقط، وإنما تُفهم في إطار النصوص الشرعية والإيمان بقدرة الله.

وفي سياق متصل، تطرق عاشور إلى مسألة فضل الوفاة في بعض الأوقات، موضحًا أن هناك أقوالًا لعدد من العلماء تشير إلى أن الموت يوم الجمعة قد يكون من علامات حسن الخاتمة، مستدلين بأحاديث نبوية، منها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من يموت في هذا اليوم يُوقى من فتنة القبر، مع الإشارة إلى أن بعض أهل العلم تحدثوا عن درجة هذه الأحاديث من حيث الصحة.

كما تناول الحديث عن حالة القلق التي تصيب بعض الناس من الموت وسؤال القبر، مؤكدًا أن هذا الشعور طبيعي، لكنه يحتاج إلى توجيه صحيح، حيث نصح بضرورة ترسيخ معاني الرجاء في رحمة الله، وعدم اليأس مهما كثرت الذنوب، مع التأكيد على أن رحمة الله أوسع من أخطاء الإنسان.

وأضاف أن من أهم ما يطمئن القلب هو الإكثار من ذكر الله، واستحضار أسمائه الحسنى التي تدل على الرحمة والمغفرة، إلى جانب التوبة الصادقة والابتعاد عن المجاهرة بالمعصية، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “كل أمتي معافى إلا المجاهرين”، وهو ما يعكس أهمية الستر والتوبة في حياة المسلم.

كما أشار إلى أن الخطأ جزء من طبيعة الإنسان، لكن الفارق الحقيقي يكمن في العودة إلى الله، لافتًا إلى حديث النبي: “كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون”، وهو ما يفتح باب الأمل أمام الجميع مهما كانت الذنوب.

واختتم عاشور حديثه بالتأكيد على أن حسن الخاتمة لا يرتبط بوقت أو ظرف فقط، بل هو نتيجة طبيعية لحياة مليئة بالإيمان والعمل الصالح، مع صدق التوجه إلى الله، موضحًا أن الخوف من الموت يجب أن يتحول إلى دافع للإصلاح وليس مصدرًا للقلق الدائم.