ألحان الموسيقى العربية على بيانو عمرو سليم فى المكشوف

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة، تستمر فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء 2026 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل خلال شهرى يوليو وأغسطس، ويقام تحت إشراف المهندس ياسر شعلان، رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، حيث يحيى الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم وفرقته حفلاً، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 4 أغسطس على المسرح المكشوف.

برنامج الحفل:

يضم البرنامج مجموعة من ألحان الموسيقى العربية الشهيرة التى وضعها كبار المؤلفين وباتت علامات بارزة فى الوجدان الفنى للجمهور المصرى والعربى.

يأتى الحفل ضمن فعاليات مهرجان صيف الأوبرا 2026 الذى يواصل إثراء الحراك الإبداعى فى المجتمع بعروض مميزة تضم ألوان فنية متنوعة تعمل على تطوير الوعى من خلال نشر الفنون الجادة والراقية.

