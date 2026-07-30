فرنسا تعلن مصرع أربعة مهاجرين قبالة سواحل المانش

لقي أربعة مهاجرين غير نظاميين مصرعهم، اليوم الخميس، في حادثين منفصلين أثناء محاولتهما عبور بحر المانش، وفقًا لما أعلنته السلطات الفرنسية.

وأوضحت محافظة با-دي-كاليه، شمال فرنسا، أن قاربًا من نوع "تاكسي بوت" غرق قبالة سواحل هارديلو المطلة على بحر المانش، في نحو الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء الأربعاء، ما أسفر عن وفاة رجل يتراوح عمره بين 30 و40 عامًا.

من جانبها، أفادت المحافظة البحرية لقناة المانش وبحر الشمال بالعثور على الضحايا الثلاثة الآخرين بالقرب من مدينة دنكيرك، في أقصى شمال فرنسا.

ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات وزارة الداخلية البريطانية تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر بحر المانش بنسبة 41% خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتواصل الحكومة البريطانية الضغط على السلطات الفرنسية لتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود، بما في ذلك في البحر، في حين تنص الاتفاقيات الدولية على عدم جواز تنفيذ أي تدخل إذا كان من شأنه تعريض حياة الأشخاص للخطر.

وكانت الحكومة البريطانية وقعت، في أبريل الماضي، اتفاقًا يمتد لثلاث سنوات مع فرنسا، ينص على تقديم 662 مليون جنيه إسترليني (نحو 771 مليون يورو) لتمويل دوريات على الشواطئ التي تنطلق منها قوارب المهاجرين.