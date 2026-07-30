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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يعتمد نتيجة أكبر مسابقة للوظائف الإشرافية بالتعليم

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي
نتيجة الثانوية العامة 2026

اعتمد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، نتيجة مسابقة شغل الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بالغربية، والتي سبق الإعلان عنها خلال شهر يوليو 2025، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم منظومة التعليم، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، واختيار العناصر الأكثر كفاءة لتولي المواقع القيادية والإشرافية وفقًا للقانون واللوائح المنظمة، بما يسهم في الارتقاء بالأداء داخل المدارس والإدارات التعليمية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان، وأن تطوير التعليم لن يتحقق إلا من خلال قيادات تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على إدارة العمل بروح المسؤولية، مشددًا على أن جميع إجراءات المسابقة تمت وفق معايير موضوعية تحقق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، تنفيذًا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الرامية إلى اختيار القيادات التعليمية على أسس من الكفاءة والجدارة. كما هنأ المحافظ الفائزين بالمسابقة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، وأن يكونوا خير عون في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير التعليم.

تحرك تنفيذي عاجل 

من جانبه، أوضح ناصر حسن إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المسابقة شهدت إقبالًا كبيرًا، حيث بلغ عدد المتقدمين 1939 متقدمًا، واجتاز إجراءات التقييم والمفاضلة 1634 متقدمًا بعد استيفاء جميع الضوابط والشروط المقررة. وشملت المسابقة شغل وظائف موجه عام مادة عام وفني ونشاط، وموجه أول مادة عام وفني ونشاط، وموجه مادة عام وفني ونشاط، ومدير مدرسة بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والثانوي الفني، إلى جانب وكيل مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة.

تنفيذ مسابقة 

وأضاف وكيل الوزارة أن جميع مراحل المسابقة نُفذت من خلال لجنة القيادات بمديرية التربية والتعليم، وفي إطار كامل من الشفافية والحيادية، ووفقًا للقواعد القانونية المنظمة، بما يضمن اختيار الأكفأ والأجدر لشغل الوظائف الإشرافية، مؤكدًا أن القيادات الفائزة سيكون لها دور محوري في دعم خطط تطوير التعليم، والارتقاء بالأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء محافظة الغربية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي مسابقة المعلمين محافظ الغربية التنظيم والإدارة

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